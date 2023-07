Borussia Dortmund II: BVB geht leer aus: So viel verdient Gürpüz bei Trabzonspor

Der Wechsel von Göktan Gürpüz zum türkischen Vorjahresmeister Trabzonspor ist perfekt. Der BVB geht zunächst leer aus. Das sind die Vertragsdetails.

Der Wechsel von BVB-Talent Göktan Gürpüz zu Trabzonspor ist perfekt. Das teilte der börsennotierte Klub inzwischen in einer Ad-hoc-Nachricht auf der türkischen Börsenplattform KAP mit.

Interessant: Auch über das Gehalt und weitere Vertragsinhalte machten die Türken detaillierte Angaben. So bekommt der 20-Jährige einen Dreijahresvertrag mit zwei weiteren Jahren Option, die der Klub ziehen kann. Das Gehalt soll Gürpüz in türkischer Lira erhalten.

Gemäß der Börsennotiz erhält Gürpüz für das erste Spieljahr ein garantiertes Grundgehalt von 7.000.000 Millionen TL. Das sind nach dem aktuellen Stand ziemlich genau 233.000 Euro. Allerdings ist die türkische Lira aktuell einem starken Wertverlust ausgesetzt. Vor zwei Monaten wären 7.000.000 Lira noch mehr als 315.000 Euro wert gewesen.

In der Saison 2024/25 soll das Gehalt dann auf 8.800.000 Millionen Tl steigen und im dritten Jahr auf 11.000.000 TL. Sollte der gebürtige Duisburger länger als drei Jahre beim Schwarzmeer-Klub bleiben, steigt das Salär auf 14.000.000 Euro und im fünften Jahr auf 17.000.000 TL. Nochmal fünf Prozent der Summe gehen an eine Spielervermittlung.

Sein abgebender Verein Borussia Dortmund soll dagegen leer ausgehen. Zumindest vorerst. Der 2021 unterschriebene Lizenzspielervertrag sei ohne eine Transferentschädigung aufgelöst worden. Eine Ablösesumme sei nicht fällig. Der BVB kassiert demnach lediglich bei einem Weitertransfer des türkischen U21-Nationalspielers mit. Ein Viertel der Transfersumme soll bei einem Leihgeschäft oder Verkauf an die Schwarz-Gelben fließen.

Auch der BVB hatte den Transfer bestätigt, aber zur Ablösesumme keine Angaben gemacht. Anders als sein Bruder Göktan, der in der vergangenen Saison lediglich in der U23 des Vereins zum Einsatz kam, wird sein Bruder Gökdeniz auch in der kommenden Saison für den BVB spielen. Er rutscht in die U19 hoch, der sein Bruder im Vorjahr entwachsen war.