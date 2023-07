RWE: "Kleine JHV" terminiert - Fragen zur Bilanz sollen beantwortet werden

Die Geschäftszahlen von Rot-Weiss Essen haben bei der diesjährigen JHV für Aufregung gesorgt. Nun hat der Verein die Ankündigung wahr gemacht und eine Fragerunde organisiert.

Die Jahreshauptversammlung bei Rot-Weiss Essen verlief in diesem Jahr alles andere als ruhig ab. Besonders die Geschäftszahlen die Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig den anwesenden Mitgliedern präsentierte, sorgten für Aufregung und viele, viele Fragezeichen.

Zur Erinnerung: Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2022 belief sich der Fehlbetrag bei RWE auf ganze 3,63 Millionen Euro. Ursprünglich hatte der Verein ein Minus von 410.000 Euro einkalkuliert – und es um satte 3,2 Millionen Euro verfehlt.

Auch nach Uhligs Ausführungen blieben bei den Anwesenden einige Unklarheiten. Auf die Nachfrage eines Mitglieds, wie es so weit kommen konnte, kündigte Uhlig dann eine separate Fragerunde zu genau diesen Themen an. „Ich biete das einfach mal an, dass wir so ein Format finden und dann wirklich noch mal in die Zahlen einsteigen“, erklärte er damals.

Uhlig, Helf und Peljhan stellen sich den Fragen

Nun, nachdem der Verein in einer weiteren Pressemitteilung bereits noch einmal genauer auf die Zahlen eingegangen war, hat RWE die Ankündigung wahr gemacht. Am 5. September lädt Rot-Weiss Essen in Zusammenarbeit mit der Fan- und Förderabteilung zu einer „kleinen JHV“. Neben Uhlig werden auch der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. André Helf und Vorstandsmitglied Sascha Peljhan vor Ort sein und sich den Fragen stellen.

Letzterer spielte in der bei der Aufdeckung der Missstände eine entscheidende Rolle. Nach dem plötzlichen Weggang der Buchhaltungsleiterin, war es Peljhan, der die Buchhaltung neu organisierte – und diverse Probleme aufdeckte.

Für einen reibungslosen Ablauf bittet der Verein darum, die Fragen bereits vorab zu Stellen. Dafür wurde online bereits ein Formular angelegt, dass die RWE-Fans ausfüllen können.

Der Eintritt zu der Veranstaltung wird kostenfrei möglich sein. Einen genauen Ort sowie weitere Details will der Verein zeitnah kommunizieren.