MSV Duisburg: Offiziell! Zebras verabschieden einen Torwart

Der MSV Duisburg hat seinen siebten Sommer-Abgang offiziell bekanntgegeben. Es handelt sich um einen Torwart.

"Vielen Dank, Lukas! Nach einer Spielzeit verlässt Torhüter Lukas Raeder den MSV Duisburg. Die ZebraFamilie wünscht dir, lieber Lukas, weiterhin viel Erfolg und viel Gesundheit!", mit diesen Worten hat Drittligist MSV Duisburg seinen Keeper Lukas Raeder am Freitag, 7. Juli 2023, offiziell verabschiedet.

Dass der 29-Jährige Duisburg-Meiderich verlassen würde, stand schon seit einigen Tagen fest. Der gebürtige Essener bestritt für den MSV insgesamt zwei Pflichtspiele. Wohin sein Weg führen wird, ist noch unbekannt.

In Raeders Vita stehen immerhin zwei Bundesliga-Einsätze für den FC Bayern München, 39 Drittliga-Begegnungen für den VfB Lübeck (37 Spiele) und MSV Duisburg (2), 17 Partien in der 1. bulgarischen Liga für Lokomotiv Plovidiv und 27 Spiele in der 1. portugiesischen Liga für Vitoria Setubal.

Zudem stand Raeder als Profi auch bei Rot-Weiss Essen und Bradford City unter Vertrag. Im Nachwuchs wurde der 1,94 Meter große Schlussmann bei ESV 10/21 Essen (1999-2001), ESC Rellinghausen 06 (2001-2004), MSV Duisburg (2004-2007), Rot-Weiss Essen (2007-2010) und FC Schalke 04 (2010-2012) ausgebildet.

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Bis 2024 gebunden: Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter, Kolja Pusch, Pascal Köpke

Bis 2025 gebunden: Tobias Fleckstein, Hamza Anhari, Benjamin Girth, Thomas Pledl, Santiago Castaneda

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim), Pascal Köpke (1. FC Nürnberg), Dennis Smarsch (FC St. Pauli)

Abgänge des MSV: Moritz Stoppelkamp, Vincent Gembalies, Marvin Ajani, Lukas Raeder, Leroy Kwadwo (alle Ziel unbekannt), Marlon Frey (1860 München), Aziz Bouhaddouz (FSV Frankfurt)