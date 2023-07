3. Liga: RWO-Mitarbeiter wird Chefscout bei diesem Drittligisten

Im März 2022 präsentierte Rot-Weiß Oberhausen eine Verstärkung für Sportchef Patrick Bauder. Dieser Mann ist nun weg und wechselt in die 3. Liga.

"Stephan Engels und ich kennen uns schon länger. Als ich gehört habe, dass er sein Engagement in Bocholt nicht verlängert, habe ich ihn sofort kontaktiert und mich bemüht, ihn für uns zu gewinnen", sagte Patrick Bauder, Sportchef von Rot-Weiß Oberhausen, im März 2022 über Stephan Engels gegenüber RevierSport.

Engels, der in Oberhausen als Scout fungierte verlässt RWO nun wieder nach rund 16 Monaten. Der 32-jährige Engels macht nach dem Sportchef-Posten beim 1. FC Bocholt, Scout-Aufgabe in Oberhausen nun den nächsten persönlichen Schritt. Er verstärkt den Sportclub Verl in der Abteilung Scouting und Recruiting. Kurzum: Engels wird neuer Chefscout des Drittligisten!

"Mit Stephan werden wir in der kommenden Saison die Anzahl der Live Sichtungen nochmals erhöhen, was elementar wichtig für unser Recruiting ist. Er hat das Auge sowie die Fähigkeiten, um die passenden Spieler zu sichten und zu bewerten", erklärt Verls Sportchef Sebastian Lange.

Er ergänzt: "Gemeinsam wollen wir in den nächsten Monaten unsere Scouting-Prozesse und die dazugehörige Infrastruktur weiter optimieren und ausbauen. Unser Ziel ist es den gesamten Prozess nachhaltig und personenunabhängig im Klub zu implementieren."

Familienvater Engels freut sich über den raschen Weg nach oben. Immerhin arbeitete er in der Saison 2021/2022 noch in der Oberliga, es folgte die Regionalliga West und nun geht es in die 3. Liga. Engels sagt: "Ich freue mich sehr nun ein Teil dieses familiären Vereins zu sein. Der Sportclub hat sich in den vergangene Jahren toll entwickelt und viele gute Entscheidungen getroffen. Ich bin sicher, dass ich mit meiner Expertise helfen und zugleich auch den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann."

Der Kader 2023/2024 des SC Verl im Überblick:

Tor: Leon Nübel, Fabian Pekruhl, Luca Unbehaun (Borussia Dortmund II)

Abwehr: Torge Paetow, Daniel Mikic, Nick Otto, Michel Stöcker, Nico Ochojski, Tobias Knost, Fabio Gruber (FC Augsburg II), Gideon Guzy (FC Schalke 04 II)

Mittelfeld: Joscha Wosz, Tom Baack, Oliver Batista Meier, Ilya Polyakov, Maximilian Wolfram, Mael Corboz, Leon Bürger, Nicolas Sessa, Marcel Benger (Holstein Kiel), Patrick Kammerbauer

Angriff: Lars Lokotsch (Fortuna Köln), Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln II), Eduard Probst, Robin Friedrich (Hannover 96 II)