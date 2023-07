3. Liga: Preußen Münster präsentiert Zweitligaspieler als siebten Neuzugang

Aufsteiger Preußen Münster rüstet sich weiter für die 3. Liga und hat den nächsten Neuzugang präsentiert. Der kommt erneut aus der 2. Bundesliga.

Aufsteiger SC Preußen Münster verstärkt sich weiter für die 3. Liga und darf mit Malik Batmaz Neuzugang Nummer sieben an der Hammer Straße begrüßen.

Der 23-jährige Angreifer wechselt vom Zweitligisten Karlsruher SC nach Münster und bringt die Erfahrung aus 70 Einsätzen (sechs Tore, vier Vorlagen) in der 2. Bundesliga mit. Zu Beginn der letzten Saison durfte Batmaz bei den Badenern noch öfter starten, ab Herbst war er dann vor allem Joker.

„Malik hat trotz seines jungen Alters schon seine Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln können und will bei uns jetzt den nächsten Schritt gehen. Das ist ein total spannendes Profil, dazu gibt er unserer Offensive mit seinem Spielstil weitere Möglichkeiten und wird auch als Typ super ins Team passen. Wir sind sehr glücklich, dass Malik jetzt bei uns ist“, betont Geschäftsführer Sport Peter Niemeyer.

„Ich wollte gerne ein neues Umfeld für meine nächsten Schritte haben. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir hier dann von Anfang an einen sehr guten Eindruck vermittelt. Ich bin einfach froh, jetzt hier zu sein und diese Herausforderung anzunehmen“, sagt Neuzugang Batmaz, der in Karlsruhe bereits mit Kapitän Marc Lorenz zusammenspielte: „Wir haben im Vorfeld natürlich miteinander gesprochen, weil wir uns kannten. Er hat mir nur Gutes über den Verein und die Stadt erzählt.“

Sein fußballerischer Werdegang begann in seiner Heimat beim VfB Bretten, ehe es ihn in den Nachwuchs des SV Sandhausen zog. Von dort aus wechselte Batmaz 2016 zum Karlsruher SC, wo er fortan alle Nachwuchsmannschaften durchlief und, bis auf eine halbjährige Leihe zum VfB Stuttgart II, blieb. In Zukunft trägt Batmaz dann den Adler auf der Brust.

Zugänge: Malik Batmaz (Karlsruher SC), Dominik Schad (1. FC Kaiserslautern), Sebastian Mrowca (Wehen Wiesbaden), Rico Preißinger (FC Ingolstadt), Joel Grodowski (SC Verl), Luca Bazzoli (VfB Stuttgart II), Daniel Kyerewaa (FC Schalke 04 II).

Abgänge: Nicolai Remberg (Holstein Kiel), Henok Teklab (Union St. Gilloise), Deniz-Fabian Bindemann (Fortuna Düsseldorf II), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Manfred Osei Kwadwo (unbekannt), Alexander Langlitz, Dennis Daube (beide Karriere beendet).