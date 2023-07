RWE: Zukunft von Sascha Voelcke? Das antwortet Dabrowski

Rot-Weiss Essen gewann sein erstes Testspiel der Saison-Vorbereitung 2023/2024 beim VfB Bottrop mit 8:0. Sascha Voelcke trug sich zweimal in die Torschützenliste ein.

Beim 8:0-Erfolg von Rot-Weiss Essen beim VfB Bottrop machte Sascha Voelcke auf der linken Außenbahn eine gute Figur.

Der 21-Jährige belohnte sich für die engagierte Leistung und erzielte auch einen Doppelpack. Ob es für den Linksfuß am Ende aber für den finalen RWE-Kader 2023/2024 langt, ist noch offen.

Denn er steht sozusagen unter "Beobachtung". Trainer Christoph Dabrowski will sich von dem flinken Linksfuß, den er eher offensiv als defensiv sieht, in der Vorbereitung ein genaues Bild machen. Voelcke verbrachte die letzte Saison als Leihspieler schließlich beim 1. FC Bocholt.

Und: Der gebürtige Hamburger machte in den ersten fünf Tagen einen ordentlichen Eindruck auf Dabrowski. Doch vollends überzeugt scheint der 45-jährige Fußballlehrer von den Qualitäten des ehemaligen U19-Spielers des FC St. Pauli nicht zu sein.





Nach der Partie in Bottrop fragte RevierSport bei Dabrowski bezüglich der aktuellen Voelcke-Situation nach. Der RWE-Trainer antwortete: "Es kommt auch darauf an, wie viele Spieler noch auf den Offensiv-Positionen zu uns kommen. Wenn wir noch zwei, drei Jungs dazubekommen, dann müssen wir uns Gedanken machen, was wir mit Sascha Voelcke machen."

Heißt konkret: Sollte RWE neue Spieler für die Flügel finden, dann würde man Voelcke bei einem vorzeitigen Wechsel wohl keine Steine in den Weg legen. Das gilt für Nils Kaiser, der gegen Bottrop auch zwei Treffer erzielte, Ben Heuser, Clemens Fandrich und Erolind Krasniqi schon länger. Sie spielen bei RWE keine sportliche Rolle mehr.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Eric Voufack, Ben Heuser

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig), Ekin Celebi (Hannover 96), Ole Springer (Werder Bremen II)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Timur Kesim (ETB SW Essen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt)

Spieler, die trotz laufenden Verträgen keine sportliche Rolle spielen: Clemens Fandrich, Ben Heuser, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi