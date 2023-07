Waldhof Mannheim: Fünf Testspieler, einer ist Nationalspieler des Kongo

Waldhof Mannheim hat einen großen Umbruch zu bewältigen. Aktuell dürfen sich fünf Kicker vorstellen.

Sieben Zugänge hat Waldhof Mannheim für die kommende Saison in der 3. Liga bereits verpflichtet. Doch der Umbruch geht mit Blick auf 15 Abgänge weiter.

Wichtige Akteure wie Dominik Martinovic (SV Elversberg) oder Gerrit Gohlke haben den Klub verlassen. Nun muss der neue Trainer Rüdiger Rehm mit einem ziemlich veränderten Personal die Ziele der Mannheimer erreichen.

Aktuell stellen sich gleich fünf Testspieler bei Rehm vor, das berichtet die "Rhein-Neckar-Zeitung". Demnach sind auch drei Akteure dabei, die schon in NRW am Ball waren.

Zum einen Rechtsverteidiger Luke Hemmerich, der ehemalige Schalker war zuletzt für Preußen Münster und die SpVgg Bayreuth aktiv. 77 Mal kam er bisher in der 3. Liga zum Einsatz.

In der Regionalliga spielten zuletzt Innenverteidiger Ricardo Henning (1. FC Köln U21) und Angreifer Marcel Mansfeld (Fortuna Düsseldorf U23). Für die Offensive sind zudem Patrick Sussek (zuletzt Berliner AK) und der 27-jährige Yann Mabella im Training. Mabella kommt mit der Empfehlung von drei Länderspielen für den Kongo. Der 27-Jährige war zuletzt in Belgien für RE Virton am Ball, zuvor spielte er auch schon in Frankreich und Luxemburg.

Die genauen Ziele der Mannheimer sind nicht bekannt. In der letzten Saison war es der Aufstieg. Bei seiner Vorstellung am 12. Juni erklärte Rehm: "Es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl wieder am Alsenweg und im Carl-Benz-Stadion arbeiten zu dürfen. Als Spieler habe ich hier bereits eine tolle Zeit gehabt. Nach den ersten Gesprächen mit Tim Schork und später mit Familie Beetz und Markus Kompp war für mich schnell klar, dass ich mir eine Zukunft in Mannheim als Trainer gut vorstellen kann. Jetzt gilt es die weitere Kaderplanung mitzugestalten. Wir haben bereits ein gutes Grundgerüst und schon einiges an Vorarbeit geleistet. Parallel freue ich mich Mannschaft und alle Mitarbeiter kennenzulernen. Gemeinsam packen wir es an."

Diese Spieler haben Waldhof Mannheim verlassen

Dominik Martinovic (SV Elversberg), Thomas Pledl (MSV Duisburg), Alexander Rossipal (Hansa Rostock), Marco Höger (1.FC Köln II), Stefano Russo (Viktoria Köln), Gerrit Gohlke (Arminia Bielefeld), Adrien Lebeau, Niklas-Wilson Sommer, Baris Ekincier, Daniel Keita-Ruel (alle unbekannt), Marc Schnatterer (Karriereende), Marten Winkler (nach Leihe von Hertha BSC II), Dominik Kother (nach Leihe vom Karlsruher SC), Morten Behrens (nach Leihe von Darmstadt 98), Johannes Dörfler (nach Leihe vom SC Paderborn)