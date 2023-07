MSV Duisburg: Hauptsponsor verlängert! Das verbirgt sich hinter den neuen Trikots

Bei der Saisoneröffnung hat der MSV Duisburg sein Dress für die Saison 2023/2024 präsentiert. Die Trikots kamen sehr gut an, zudem wurde die Verlängerung des Hauptsponsors verkündet.

Zum Testspielauftakt in Duissern (14:1) am Freitagabend lief die der MSV Duisburg noch in den alten Trikots sowie mit den Rückennummern der vergangenen Saison auf. Bei der Saisoneröffnung am Samstag präsentierten Benjamin Girth, Vincent Müller, Caspar Jander und Sebastian Mai den knapp 2000 anwesenden Fans auf einer Bühne den neuen Dress für die kommende Drittligasaison.

Designer Julian Funk, der den Verein selbst seit über 30 Jahren unterstützt, erklärte, inwiefern er sich beim Entwurf der neuen Shirts hat inspirieren lassen. „Die Streifen haben eine große Bedeutung. Getreu dem Arbeitstitel Stadt, Land, Klub haben wir uns für durchgebrochene Streifen entschieden, um den Streetstyle reinzubringen. Das Auswärtstrikot hat bezogen auf die Stahlindustrie die Grundfarbe grau. Die orangen Streifen und die Rückenbeflockung sollen für den Funkenflug stehen.“

Ein grünes Ausweichtrikot hat es beim MSV schon einmal gegeben. „Duisburg ist nicht nur grau, sondern auch eine grüne Stadt“, sagte Funk. Im Kragen aller neuen Trikots sind die Namen der Vizemeister aus der Saison 1963/1964 abgedruckt. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte jährt sich 2023 zum 60. Mal.

Auf der Brust wird dagegen auch über die kommende Saison hinaus weiter das blaugeschriebene Logo von „Trinkgut“ zu sehen sein. Die Firma aus Moers ist seit einem Jahr Hauptsponsor. Am Samstag wurde bekannt, dass der Vertrag mit dem Getränkehandel vorzeitig um eine weitere Spielzeit bis Sommer 2025 verlängert wurde. Die Option war bereits vertraglich verankert.

Meister-Namen von vor 60 Jahren im Kragen

Peter Mohnhaupt, Geschäftsführer MSV Duisburg, sagte: „Die jetzige, vorzeitige Verlängerung ist das Ergebnis einer tollen Gemeinschaftsleistung all derer, die tagtäglich an der Umsetzung der zahlreichen Maßnahmen mitwirken und damit einen wichtigen Beitrag zu der hervorragenden Beziehung zu unserem Hauptsponsor leisten. Ihnen gebührt großer Dank für die gute Arbeit.“