MSV Duisburg: Trainingsstart, Transfers, Kapitänsfrage - das sagt Torsten Ziegner

Die Saison 2023/24 steht in den Startlöchern. Auch der MSV Duisburg ist wieder im Training. Das sagt Trainer Torsten Ziegner.

Der MSV Duisburg ist nach der Sommerpause wieder in den Trainingsbetrieb gestartet und hat die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in der 3. Liga begonnen. Am Freitag steht der erste Test gegen den A-Ligisten SV Duissern an (19 Uhr, RS-Liveticker), am Sonntag geht es ebenfalls gegen einen A-Ligisten, DJK Lösort Meiderich (14 Uhr).

Im Rahmen einer Medienrunde zum Start der Vorbereitung sprach Trainer Torsten Ziegner über...

... den Trainingsauftakt: Es ist die erste Phase in der Vorbereitung und die Jungs merken gerade nach dem Urlaub, dass es wieder losgeht. Wir rechnen nicht damit, dass sie in den nächsten Tagen frisch werden. Das gehört zu Beginn einer Vorbereitung dazu, dass besonders im athletischen und konditionellen Bereich enorm viel gearbeitet wird. Es sind lange harte Trainingseinheiten ohne Pause. Wir trainieren in den kommenden Tagen immer doppelt und werden logischerweise auch noch die Spiele absolvieren. Am Samstag haben wir noch den MSV-Familientag, wo wir morgens trainieren werden und uns danach die Zeit für die MSV-Fans nehmen. Dementsprechend sind die Jungs nicht frisch, aber voller Vorfreude, es geht wieder los und die Jungs sind bereit.

… weitere Verstärkungen und den aktuellen Kader: Ich glaube, das haben wir schon gut kommuniziert. Wir sind in der Defensivreihe und im zentralen Mittelfeld personell gut aufgestellt, auch von der Quantität. Uns fehlt vor allem in der Quantität, aber logischerweise suchen wir nach Qualität, vor allem auf den Außenpositionen. Wir haben jetzt mit Benjamin Girth in der letzten Woche die Vertragsverlängerung fix gemacht. Das ist dann aber auch der einzige nominelle Neuner. Auch da halten wir die Augen offen. Da brauchen wir sicherlich noch etwas, um sorgenfrei durch die Saison zu kommen, was das Personelle betrifft. Der Markt ist zwar groß, aber auch umkämpft. Und wir wollen nicht über das Ziel hinausschießen, was unsere Möglichkeiten betrifft. Deswegen müssen wir da noch etwas geduldiger sein als andere Vereine. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir etwas Spannendes finden werden.

… die beiden Neuzugänge: Wir kennen ja beide schon. Sowohl Thomas Pledl als auch Santiago Castaneda haben in der letzten Saison ja schon bei uns mittrainiert und waren schon ein paar Tage da. Pledl hat sich im Spätsommer fitgehalten, als er in Düsseldorf keinen Vertrag mehr bekommen hat. Auch dort war es schon unser Ziel ihn möglichst bald zu behalten. Das war aus den unterschiedlichsten Gründen nicht möglich, wir waren mit dem Kader und der Zusammenstellung schon fertig. Aber der Kontakt ist nie abgerissen. Er hatte vier Wochen am Stück mittrainiert, wir wissen um seine Qualitäten, die er der Mannschaft geben kann.

Santiago ist ein sehr junger Spieler, der bisher in Amerika auf der Academy war, der sich aber auch im Herbst bei uns vorgestellt und ein paar Tage mittrainiert hat. Wir haben uns in der Zeit, soweit es möglich war, ein ausführliches Bild gemacht. Er ist ein Amerikaner, der zu dem Zeitpunkt kaum Deutsch gesprochen hat, das ist inzwischen besser geworden. Er bringt ein großes Talent und viele Dinge mit, bei denen wir noch Entwicklungspotenzial sehen. Ihn planen wir erstmal für die Perspektive ein, mal gucken, wie er sich entwickelt. Aber das haben wir im letzten Sommer auch über Caspar Jander und Baran Mogultay gesagt und die haben sich schneller entwickelt als gedacht und deswegen lassen wir uns jetzt auch überraschen und sind vorfreudig, wie der Junge vorankommt.

… die Kapitänsfrage: Moritz Stoppelkamp wird es nicht. Die Frage ist noch nicht geklärt, aber es gibt Tendenzen.