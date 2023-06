3. Liga: Preußen Münster meldet Vollzug bei Spieler von Zweitliga-Aufsteiger

Preußen Münster hat den fünften externen Neuzugang für die kommende Saison offiziell vorgestellt. Er kommt vom Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden.

Eine Überraschung war es nicht mehr, was Preußen Münster am Montagnachmittag offiziell machte: Sebastian Mrowca läuft künftig für die Adlerträger auf. Wie erwartet wechselt der 29 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler von Wehen Wiesbaden an die Hammer Straße.

Genau wie die Münsteraner konnte Mrowca zum Ende der abgelaufenen Saison einen Aufstieg bejubeln. Mit Wiesbaden gelang ihm in der Relegation gegen Arminia Bielefeld der Aufstieg in die 2. Bundesliga, nachdem der Verein den direkten Sprung ins Unterhaus dramatisch verpasst hatte.

Mrowca stand in beiden Entscheidungsspielen von Beginn an auf dem Rasen. In der regulären Saison sammelte er 29 Einsätze, in denen er vier Treffer vorbereitete. Der frühere polnische Juniorennationalspieler bringt die Erfahrung von 26 Partien in der 2. Bundesliga und 170 Einsätzen in der 3. Liga mit nach Münster. Bereits seit 2014 spielte Mrowca für Wiesbaden. Zuvor trug der ehemalige Nachwuchsspieler des FC Bayern das Trikot von Energie Cottbus.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich Sebastian für uns entschieden hat. Er bringt eine große Qualität mit nach Münster, das hat er als Leistungsträger bei einem Aufsteiger in die 2. Bundesliga immer wieder bewiesen. Dazu passt er als Typ perfekt in unsere Mannschaft und wird mit seiner Erfahrung vorangehen", wird Sportchef Peter Niemeyer zitiert.

Preußen Münster ist ein Verein mit großer Tradition, der sich zuletzt großartig entwickelt hat Sebastian Mrowca

Da die Relegation die Saison von Mrowca verlängert hat, wird der Neuzugang erst in der kommenden Woche ins Training einsteigen. Münster hat die Vorbereitung auf die neue Drittliga-Spielzeit am Sonntag bereits aufgenommen - auch Mrowca war als Zuschauer vor Ort.

"Preußen Münster ist ein Verein mit großer Tradition, der sich zuletzt großartig entwickelt hat. Ich freue mich sehr, zukünftig hier zu spielen", sagt er laut Vereinsmitteilung zu seinem Wechsel.

Nach Rico Preißinger (FC Ingolstadt), Joel Grodowski (SC Verl), Luca Bazolli (VfB Stuttgart II) und Daniel Kyerewaa (Schalke 04 II) ist Mrowca der fünfte Neuzugang. Dazu kommen Jano ter Horst aus der eigenen U23 und Kevin Schacht, der nach einem Leihjahr bei Eintracht Trier zurückkehrt.