SSV Jahn Regensburg: Zweitligaerfahrung und Aufsteiger - Zwei neue Offensivspieler vorgestellt

Der SSV Jahn Regensburg hat die nächsten Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht. Zwei offensive Mittelfeldspieler wechseln zum Jahn.

Nach dem Abstieg aus der 2. Liga bastelt der SSV Jahn Regensburg weiter am Kader für die 3.Liga. Zwei Neue Offensivspieler konnten nun vorgestellt werden. Der offensive Außenbahnspieler Dominik Kother kommt vom Zweitligisten Karlsruher SC und Niclas Anspach, offensiver Mittelfeldspieler, kommt vom Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching, beide unterzeichnen einen Vertrag bis zum 30.06.2025 in der Domstadt. Der insgesamt neunte Neuzugang vom Jahn, Dominik Kother, spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim Drittligisten Waldhof Mannheim. Der 23-Jährige kam dabei auf 27 Partien in der 3. Liga und erzielte dabei drei Tore.

Kother freut sich auf die neue Aufgabe: "Mich hat das Gesamtkonzept direkt überzeugt und ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich brenne schon jetzt für die Aufgabe hier beim SSV Jahn und möchte ab sofort Vollgas geben.“

Vor dem Engagement bei Waldhof Mannheim spielte Kother beim Karlsruher SC. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften und lief sogar 42-mal für den KSC in der 2. Liga auf und steuerte dabei fünf Tore und zwei Vorlagen bei. Der junge Flügelspieler kam außerdem schon zu drei Spielen in der Deutschen U21-Nationalmannschaft und schoss dabei ein Tor.

Vom Aufsteiger zum Absteiger

Neben Kother kommt auch Niclas Anspach nach Regensburg. Der 22-Jährige spielte zuletzt für die SpVgg Unterhaching und kam 28-mal zum Einsatz. Dabei schoss er neun Tore und legte weitere vier vor. Somit steuerte Anspach auch einen großen Teil zum Aufstieg in die 3. Liga bei. Dort trifft er dann mit Regensburg auf seinen Ex-Klub.

Auch Anspach kann es kaum abwarten, mit seiner neuen Mannschaft die Mission Wiederaufstieg anzugehen: "Die guten Gespräche und das professionelle Umfeld hier beim SSV Jahn haben mich letztendlich überzeugt. Erstmal ist es jetzt wichtig, alle Mannschaftskollegen kennenzulernen und zu einem Team zu werden. Ich kann den Saisonstart kaum erwarten”