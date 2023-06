3. Liga: Starkes Zeichen - Stürmer bleibt beim MSV Duisburg

Der MSV Duisburg hat eine weitere Personalie geklärt. Benjamin Girth bleibt bei den Zebras.

Der MSV Duisburg hat es geschafft, dass die Zebras auch in der Zukunft auf die Dienste von Benjamin Girth setzen können.

Der Angreifer, der nach RS-Informationen auch von 1860 München umworben wurde, verlängerte seinen Vertrag bei den Meiderichern bis zum 30. Juni 2025.

Girth war im August 2022 von Eintracht Braunschweig an die Wedau gewechselt. Dem 31-Jährigen gelangen bei 19 Einsätzen fünf Trefferund fünf Vorlagen.

„Bennys Quote spricht für ihn. Er hat die Erwartungen, die wir als ‚Box-Spieler‘ ihn in gesetzt haben, absolut erfüllt“, sagt Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport beim MSV. „Dazu hat er sich immer in den Dienst des Teams gestellt. Ein starker Charakter, der dem Spielverein gut tut!“

Was auch MSV-Trainer Torsten Ziegner so sieht, der nach der Verlängerung bilanziert: "Es ist eine große Freude, dass Benny sich dafür entschieden hat, bei uns zu bleiben. Er gehört statistisch zu den besten Torjägern der 3. Liga. Gerade in der Endphase der Saison hat Benjamin gezeigt, wie wichtig seine Tore und seine Art – auf und neben dem Platz – sind. Ich erwarte von Benny künftig sowohl Führungsqualitäten als auch Tore.“

Dem wird der Stürmer gerne nachkommen wollen. Er sagte nach seiner Unterschrift: "Die Arena, die Fans und das gesamte Umfeld hier in Duisburg sind besonders. Nach dem schweren Start im letzten Jahr wünsche ich mir zwei gesunde und erfolgreiche Jahre mit dem Spielverein.“

Die Kaderübersicht des MSV

Auslaufende Verträge: Lukas Raeder Bis 2024 gebunden: Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter, Kolja Pusch

Bis 2025: Tobias Fleckstein, Hamza Anhari, Benjamin Girth, Santiago Castaneda, Thomas Pledl

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim)

Abgänge: Moritz Stoppelkamp, Vincent Gembalies, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo (alle Ziel unbekannt), Marlon Frey (1860 München)