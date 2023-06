MSV-Präsident: "Ich fürchte mich nicht vor Rot-Weiss Essen"

Mit Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg spielen zwei große Ruhrpott-Klubs in der 3. Liga. Der MSV will auch in der kommenden Saison vor RWE ins Ziel kommen.

In einem ausführlichen Interview der WAZ mit Ingo Wald, Präsident des MSV Duisburg, wird der Boss der Zebras auch auf die Rivalität mit Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen angesprochen. Auf die Frage, ob er denn Sorge hat, dass RWE in der kommenden Saison vor den MSV landet, hat Wald eine klare Antwort: "Ich weiß, dass es für die Fans ganz wichtig ist, dass wir besser sind als Essen. Was ich sagen kann: Die Essener machen einen guten Job und wenn sie richtige Personalentscheidungen treffen, können sie eine gute Rolle in dieser Saison spielen. Aber ich fürchte mich nicht vor Rot-Weiss Essen. Ich wäre nicht böse, wenn wir schneller in der zweiten Liga sind. Danach kann auch RWE hochkommen." In dem Interview spricht Wald auch über einen möglichen Verbleib im Verein von Moritz Stoppelkamp, weitere Neuzugänge - bisher wurden nur Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies) und Thomas Pledl (Waldhof Mannheim) vorgestellt - und das große Ziel 2. Bundesliga. Hier können Sie das komplette WAZ-Interview lesen. Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick: Auslaufende Verträge (2): Lukas Raeder, Benjamin Girth Länger gebunden: Bis 2024 (18): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter, Kolja Pusch Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim) Abgänge: Marlon Frey (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo, Vincent Gembalies (alle Ziel unbekannt)

