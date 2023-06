Preußen Münster: Offensivmann will nicht gehen - "Ich bin mit Preußen noch nicht fertig"

Der SC Preußen Münster sucht für die kommende Saison noch Spieler. Ein Akteur, der mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wurde, will unbedingt bleiben.

Thorben Deters konnte in 17 Begegnungen drei Tore zum Aufstieg des SC Preußen Münster 2022/2023 beitragen. Für mehr reichte es bei dem 27-Jährigen nicht, da er wochenlang wegen eines Innenbandrisses ausfiel verletzt ausfiel.

Seit zwei Jahren - 53 Partien, 20 Treffer, 10 Vorlagen - spielt Deters an der Hammer Straße. Sein Heimatklub ist der SV Meppen. Von 2005 bis 2019 spielte der Offensiv-Mann beim Traditionsklub aus dem Emsland.

Da Deters Chancen auf viel Spielzeit in der kommenden Saison in Münster nicht so hoch stehen dürften, brachte die "Neue Osnabrücker Zeitung" zuletzt Deters wieder beim SV Meppen ins Gespräch und schrieb, dass dieser zum Drittliga-Absteiger zurückkehren könnte.

In der Bild-Zeitung legte Deters aber sein Veto ein und betonte: "Ja, ich hab' schon davon gehört. Aktuell ist das für mich aber kein Thema. Im Gegenteil. Ich kann's kaum erwarten, dass es am Sonntag bei uns wieder losgeht. Mit Preußen bin ich noch nicht fertig!"

Deters will bei den Adlerträgern wieder voll angreifen - so wie in seiner ersten Saison, als er in der 34 Pflichtspielen 16 Buden markierte. Deters zur "Bild": "Nach der durchwachsenen vergangenen Saison mit vielen Verletzungen fühle ich mich inzwischen wieder voll fit. Und möchte unbedingt an die Leistungen aus meinem ersten Jahr in Münster anknüpfen."

Dass die Preußen bis dato mit Daniel Kyerewaa (Schalke II) und Luca Bazzoli (Stuttgart II) nur zwei Zugänge präsentierten, macht Deters nicht nervös. Er sieht die Münsteraner auch so gut für die 3. Liga aufgestellt. Deters meint: "Wir haben auch so bereits einen ordentlichen Kader zusammen, fangen ja nicht bei null an. Außerdem wird unser Sportdirektor Peter Niemeyer sicher noch die eine oder andere Verstärkung holen. Wir müssen einfach etwas geduldig sein."

Und da war doch noch was? Münster trifft auf die Bayern in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde. Deters: "Für mich ein Traumlos. Jeder ehrgeizige Sportler möchte sich doch irgendwann mal mit den Besten messen. Das sind die Bayern zweifellos." Auch ein Grund, um mindestens noch ein Jahr in Münster zu bleiben.