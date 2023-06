Preußen Münster: Wegen Bayern-Los - SCP stoppt Mitgliedsanträge

Beim SC Preußen Münster ist die Euphorie aktuell riesengroß. Erst der Aufstieg in die 3. Liga und vor wenigen Tagen das große DFB-Pokal-Los: die Bayern kommen!

Preußen Münster hat nach dem Drittliga-Aufstieg mit seinen Fans und gefühlt der ganzen Stadt gefeiert. Der SCP ist wieder so richtig "in" in der Universitätsstadt.

Nach dem Aufstieg folgte am vergangenen Sonntag die Auslosung der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde. Und nach dem Los wurde ganz Münster noch einmal euphorischer. Warum? Der SC Preußen wird den FC Bayern München begrüßen. Die Fans rasteten förmlich aus und versuchen schon jetzt Mittel und Wege zu finden, um eine der dann 15.050 begehrten Karten für das Match an der Hammer Straße zu ergattern. Der Verein versucht, die Situation zu beruhigen und steuert etwas dagegen.

Denn kurz nach der Bekanntgabe, dass der SCP gegen die Bayern spielen wird, schossen die Mitgliedsanträge in die Höhe. "Knapp 500 neue Mitgliedsanträge haben uns seit Sonntagabend erreicht und zwingen uns bis zum Ende dieser Woche, die Annahme neuer Anträge vorläufig zu stoppen", heißt es auf der SCP-Homepage.

Warum sind die Mitgliedsanträge aktuell heiß begehrt? Die Antwort liegt auf der Hand: Allen jetzt gut 3.500 Vereinsmitgliedern steht theoretisch die Möglichkeit zu, von ihrem Vorkaufsrecht auf zwei Stehplatzkarten Gebrauch zu machen. Allein das sind in der Theorie bis zu 7.000 Tickets.

Dauerkarten-Verlängerungen und Dauerkarten-Neuanträge sind darin noch gar nicht enthalten, bewegen sich aber auch im vierstelligen Bereich. "Daher können wir, ohne uns zuvor einen vernünftigen Überblick verschafft zu haben, nicht mehr versprechen, dass die Mitgliedschaft auch weiterhin ein Vorkaufsrecht für den DFB-Pokal beinhaltet. Aus diesem Grund stoppen wir die Annahme bis zum Ende dieser Woche, um die genaue Zahl bis dahin besser abschätzen zu können. Wir bitten um Verständnis und informieren euch sofort darüber, wenn wir wieder neue Mitgliedsanträge annehmen", heißt es von offizieller Seite der Münsteraner.

Was ist mit den Dauerkarten?

Alle Dauerkarten-Verlängerungen und Neuanträge beinhalten für den eigenen Platz ebenfalls ein Vorkaufsrecht für den DFB-Pokal. Der SCP gibt die Antwort: "Ähnlich wie bei den Mitgliedschaften können wir jedoch auch bei Neuanträgen für die Stehplätze aktuell nicht mehr versprechen, dass dieses Vorkaufsrecht aufgrund der sehr hohen Nachfrage weiterhin Bestand hat. Sobald für uns absehbar ist, dass wir noch Kapazität auf den Stehplätzen haben, erhalten alle Dauerkarten-Neuanträge nach chronologischer Eingangszeit ihr Vorkaufsrecht. Angenommen werden die Anträge weiterhin und euer Stammplatz in der 3. Liga ist auch sicher."