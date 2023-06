3. Liga: RWE und MSV erhalten die Lizenz für die Saison 2023/2024

Gute Nachrichten für Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg aus Frankfurt: Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat beiden Ruhrpott-Drittligisten die Lizenz für 2023/2024 erteilt.

Rot-Weiss Essen hat am Freitag die offizielle Zulassung zur anstehenden Saison der 3. Liga erhalten. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bescheinigte RWE die technisch-organisatorische sowie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, nachdem er in seiner ersten Entscheidung Bedingungen zur Zulassung auferlegt hatte.

Diese Bedingungen wurden im sogenannten Nachlizensierungsverfahren allesamt vollständig erfüllt, sodass neben der sportlichen nun auch die lizenztechnische Qualifikation für die kommende Saison gesichert ist.

"Wir freuen uns, dass wir nun auch offiziell die Zulassung erhalten haben. Der DFB hatte uns in seiner ersten Entscheidung Ende April eine Bedingung auferlegt, über die von uns eingereichte Planung hinaus zusätzliche Mittel bis zum 7. Juni 2023 nachzuweisen. Auf Basis eines sehr konstruktiven Austausches mit dem DFB haben wir erfolgreich verschiedene Maßnahmen zur Bedingungserfüllung umsetzen können. Mein Dank geht dafür an den DFB, aber auch an alle involvierten Partner, Mitarbeiter und Gremienvertreter", sagt Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen.

Der MSV Duisburg hat ebenfalls die Lizenz für die neue Saison 2023/24 erhalten. Die Zebras erhielten ebenfalls am Freitag, 16. Juni 2023, die DFB-Starterlaubnis für die kommende Spielzeit.

Zur Info: Der DFB hat allen 20 Teilnehmern der Saison 2023/2024 die Lizenz erteilt.

"Wir danken unseren Sponsoren, Dienstleistern, Gönnern, Fans und Gesellschaftern, die uns in dieser Lizenzierungsphase in besonderer Form unterstützt haben. In diesem Jahr war die Situation herausfordernder als in den Vorjahren. An dem gemeinsamen Erfolg haben wir aber nie wirklich gezweifelt", betonte MSV-Geschäftsführer Thomas Wulf.

Neu in der 3. Liga sind die Aufsteiger VfB Lübeck, SSV Ulm, SpVgg Unterhaching und Preußen Münster. Aus der 2. Bundesliga kommen der SV Sandhausen, Jahn Regensburg und Arminia Bielefeld dazu.

Der Spielplan für die neue Runde wird für Anfang, Mitte Juli 2023 erwartet. Der erste Spieltag ist für den 4. bis 6. August 2023 terminiert.