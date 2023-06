MSV Duisburg: Drittliga-Lizenz - Am Wochenende kommt Post vom DFB

Der MSV Duisburg muss sich weiter in Geduld üben. Denn erst am kommenden Wochenende bekommt der Drittligist Post aus Frankfurt.

Der DFB berät am Mittwoch, 14. Juni 2023, im Lizenzierungs-Beschwerdeausschuss final über die Zulassung der 20 Teams für die Drittliga-Saison 2023/24. Bis zur schriftlichen und damit offiziellen Bestätigung wird es allerdings noch mal ein paar Tage dauern. Somit muss sich auch der MSV Duisburg noch wenige Tage gedulden, bis die (Lizenz-) Post aus Frankfurt in Meiderich eingetroffen ist.

In Duisburg wartet man entspannt auf den Brief vom Main. "Die Zebras hatten rechtzeitig alle noch notwendigen Unterlagen frist- und formgerecht eingereicht und dazu bereits positives Feedback erhalten – jetzt geht es nur noch um die formale Bestätigung", heißt es auf der MSV-Homepage.

Weiter: "Um es zu betonen: in diesem Umlaufverfahren geht es nicht mehr darum, die am Mittwoch getroffenen Entscheidungen für die betroffenen Vereine in Frage zu stellen – es ist ein rein rechtlich notwendiger Akt. Nach aktuellem Stand sollen dann zum Wochenende die entsprechenden Bestätigungen über die Lizenz-Erteilung den Klubs schriftlich zugehen."

Kurzum: So ist es zu verstehen: Der MSV Duisburg wird die Lizenz für die Saison 2023/2024 erhalten. Es geht nur noch darum, dass das grüne Licht auch in schriftlicher Form erteilt wird.

Ende April hatten die Duisburger noch gemeldet, dass ein Fehlbetrag im niedrigen siebenstelligen Bereich der Zulassung zur Saison 2023/24 im Wege stehe. Diese Lücke hat der Klub offenbar geschlossen - ohne Verkäufe von Spielern wie Caspar Jander, was zunächst manche Fans zunächst befürchtet hatten.

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (3): Lukas Raeder, Kolja Pusch, Benjamin Girth

Länger gebunden:

Bis 2024 (17): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies)

Abgänge: Marlon Frey (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo, Vincent Gembalies (alle Ziel unbekannt)