Unterhaching: "... dabei haben wir uns drei Tage auf Malle die Birne vollgesoffen"

Die Spielvereinigung Unterhaching kehrt nach einer starken Relegation gegen Energie Cottbus nach zwei Jahren in die 3. Liga zurück. Die Vorbereitung war eine ganz besondere.

2:1 in Cottbus und 2:0 im heimischen Sportpark: Die Spielvereinigung Unterhaching ist der Sieger der Aufstiegsrelegation zwischen dem Meister der Regionalliga Bayern und Regionalliga Nordost.

Während in Cottbus große Ernüchterung herrschte, feierten die Hachinger ausgelassen.

Hachings-Mittelfeldmann Sebastian Maier war nach Schlusspfiff fast schon sprachlos - einfach vor Freude: "Das kommt erst in den nächsten Stunden und Tagen", sagte er bei "MagentaSport". Maier weiter: "Ich bin aber natürlich unfassbar glücklich für den Verein und die Mitarbeiter. Ich kann gar nicht beschreiben, was das für ein unfassbarer Haufen ist. Das ist der Lohn unserer harten Arbeit."

Hart, das soll es auch im "Trainingslager" auf Mallorca zugegangen sein. Denn der Regionalliga-Bayern-Meister hatte sich vor den Duellen gegen Energie Cottbus in ein dreitägiges Camp auf Mallorca zurückgezogen. Wie hart auf den Balearen trainiert wurde, dass verriet Hachings Torjäger Patrick Hobsch im "BR"-Interview: "Alle haben geschrieben: Die fliegen ins Trainingslager. Dabei haben wir uns drei Tage auf Malle die Birne vollgesoffen."

Der 27-Tore-Mann Hobsch verriet auch, dass es am Montag wieder auf "Malle" geht. Seine Einladung an die Fans: "Wer dabei sein will, kann sich gerne anschließen."

Aufstiegscoach Sandro Wagner kann jedenfalls (noch) nicht mitfeiern, wie er nach dem Aufstieg verriet. Zunächst richtete er aber warme Worte an den FC Energie. "Für Cottbus tut es mir wirklich leid. Sie haben ihre Liga gewonnen, weil sie auch Champions sind. Das tut total weh", sagte Wagner und ergänzte: "Ich habe am Montagmorgen um 9 Uhr meine Abschlussprüfung für den Trainerschein", verriet der Ex-Nationalspieler.

Am Montagabend (18 Uhr, Anstoß) steht für Wagner dann noch das Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine auf dem Programm. Hier ist der Hachinger Meistertrainer als Experte gefragt. Und danach hätte er frei. Wagner: "Vielleicht mache ich am Dienstag noch einen Abstecher zum Ballermann. Die Jungs meinten, dass ich da nicht mehr rauskomme."