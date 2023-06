3. Liga: Spielplan, 1. Spieltag - Die wichtigsten Termine für RWE, MSV und Co. im Überblick

Kaum ist die Saison in der 3. Liga beendet, da können manche Fans die neue Serie kaum noch abwarten. Aber hier ist etwas Geduld gefragt.

Noch gut zwei Monate: Dann rollt der Ball wieder in der 3. Liga. Für das Wochenende 4. bis 6. August 2023 ist nämlich der 1. Spieltag der Saison 2023/2024 terminiert.

Die Kollegen des Portals "liga3-online.de" haben beim Deutschen Fußballbund (DFB) nachgefragt, wann denn der immer heißersehnte Spielplan zu erwarten ist. Die Antwort des DFBs: Veröffentlicht werden soll der Spielplan bis zur zweiten Juli-Woche.

Eine schlechte Nachricht: Die Free-TV-Spiele sollen drastisch reduziert werden. Nach derzeitigem Stand ist die Telekom lediglich verpflichtet, ab der kommenden Spielzeit zehn Partien im Free-TV zu zeigen. Bisher durfte die ARD 86 Partien pro Saison im Ersten oder in den Dritten Programmen übertragen. Deshalb: Besser wird es in Zukunft sein, die Spiele im Stadion statt am TV-Gerät zu verfolgen.

Also: In rund einem Monat werden die Fans von Rot-Weiss Essen, des MSV Duisburg und all den anderen Traditionsmannschaften in der 3. Liga wissen, wann es gegen wen in der Saison 2023/2024 geht. Dann werden sicherlich einige Fan-Kalender mit einem Ausrufezeichen versehen. Einige Termine stehen aber schon fest.

Und auch die 20 Mannschaften sind bekannt: 1. FC Saarbrücken, Dynamo Dresden, Waldhof Mannheim, TSV 1860 München, Viktoria Köln, SC Verl, FC Ingolstadt, MSV Duisburg, Borussia Dortmund II, FC Erzgebirge Aue, Rot-Weiss Essen, Hallescher FC, VfB Lübeck, Preußen Münster, SSV Ulm, SpVgg Unterhaching.

Die wichtigsten Termine im Überblick:

Start der Drittliga-Saison: 4. – 6. August

1. DFB-Pokalrunde: 11. – 14. August

2. DFB-Pokalrunde: 31. Oktober / 1. November

Achtelfinale DFB-Pokal: 5./6. Dezember

Letzter Drittliga-Spieltag 2023: 19. – 20. Dezember

Erster Drittliga-Spieltag 2024: 19. – 21. Januar

Viertelfinale DFB-Pokal: 30./31. Januar und 6./7. Februar

Halbfinale DFB-Pokal: 2./3. April

Letzter Drittliga-Spieltag: 18. Mai

Relegation: 22. – 29. Mai

Finale DFB-Pokal: 25. Mai