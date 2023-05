SV Meppen: Emotionaler Abschied nach RL-West-Wechsel - "Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen"

Beim SV Meppen hat sich der Publikumsliebling emotional von den Fans und dem Verein verabschiedet. Er wechselt in die Regionalliga West

Fünfeinhalb Jahre und 147 Spiele, in denen er 33 Tore erzielte und 21 weitere Treffer vorbereitete: So sieht die Ausbeute von Luka Tankulic im Trikot des SV Meppen aus.

Ab dem 1. Juli 2023 wird der 31-jährige Offensivspieler für seinen Heimatverein Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga West spielen. Via Instagram verabschiedete sich Tankulic hoch emotional von den Fans und dem Verein.

"Liebe Meppen-Fans, nach fünfeinhalb Jahren ist es an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Ich bedanke mich bei allen Mitspielern, Verantwortlichen und Fans für diese wundervolle Zeit! Ich bin einfach dankbar und glücklich, dass der SVM mir damals die Chance gegeben hat für diesen wundervollen Verein spielen zu dürfen. Ich werde diese Zeit niemals vergessen und für immer dem Klub, der Stadt und euch Fans in meinem Herzen tragen. Nun beginnt das letzte Kapitel in meiner Karriere. Es war mir eine Ehre."

Und auch die nächste Station wird für Tankulic sehr emotional. Denn in Ahlen begann seine Karriere. Tankulic ist gebürtiger Ahlener und spielte eins im Nachwuchs von RWA, später auch bei den Profis. Hier kam er auf 25 Einsätze. Ab dem 1. Juli werden dann weitere folgen.

"Ein Führungsspieler, eine Herzensangelegenheit, ein Ahlener Jung", so beschreibt Orhan Özkara, Sportlicher Leiter der Ahlener, gegenüber der Zeitung "die Glocke" die Rückkehr des verlorenen Sohnes Luka Tankulic an die Werse.

Wer der neue Trainer in Ahlen von Tankulic wird, steht immer noch nicht fest. Immerhin ist Tankulic aber nach Oktay Dal, der vom Wuppertaler SV ins Münsterland zurückkehrt, Luis Ackermann (Victoria Clarholz) und Derrick Kyere (1. FC Kaan-Marienborn) schon der vierte externe Zugang.

Zudem besitzen Serkan Temin, Robin Brüseke, Jannik Borgmann und Andre Dej ab dem 1. Juli 2023 gültige Verträge. So dass die Ahlener - Stand: 29. Mai 2023 - acht Spieler unter Vertrag haben. Aber eben noch keinen neuen Trainer gefunden haben.