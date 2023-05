MSV Duisburg: Vertrag von Urgestein aufgelöst - fünfter Abgang steht fest

Der MSV Duisburg möchte im Sommer einiges verändern, dafür muss Platz im Kader geschaffen werden. Das ist nun geschehen.

Bis 2025 möchte der MSV Duisburg aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen. Um das realisieren zu können, muss im Kader noch einiges neu justiert werden.

Klar ist bisher: Vier der acht auslaufenden Verträge werden nicht verlängert, mit Lukas Raeder, Marlon Frey, Kolja Pusch und Stürmer Benjamin Girth würden die Zebras gerne weiter planen.

Seit Freitag ist nun auch Abgang Nummer fünf perfekt. Denn der MSV teilte mit, dass Vincent Gembalies die Meidericher verlassen wird - der Vertrag, der noch bis zum 30. Juni 2024 gültig war - wurde aufgelöst.

Seit 2008 spielte Gembalies für den MSV. Der 23-Jährige kam in der Zeit seit der U17 auf 149 Ligaspiele für die Duisburger - 65 davon in der 3. Liga. In der laufenden Spielzeit, die für den MSV am Samstag (13:30 Uhr) mit dem Spiel gegen Waldhof Mannheim endet, kam Gembalies - auch aufgrund langwieriger Knieprobleme - gar nicht zum Einsatz. Daher macht ein Wechsel sicher für beide Parteien Sinn.

Um die fünf Zugänge stellt sich MSV-Trainer Torsten Ziegner vor, zuletzt wollten sich der 29-jährige Niederländer Alvin Daniëls und der 24-jährige Brite DJ Buffonge für einen Vertrag empfehlen.

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (4): Lukas Raeder, Marlon Frey, Kolja Pusch, Benjamin Girth

Länger gebunden:

Bis 2024 (17): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies)

Abgänge: Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo, Vincent Gembalies (alle Ziel unbekannt)