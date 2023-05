Regionalliga-Kapitän kommt: Aufsteiger Elversberg präsentiert ersten Neuzugang für die 2. Liga

Die SV Elversberg hat den Durchmarsch in die 2. Bundesliga geschafft. Der erste Neuzugang des Noch-Drittligisten steht nun fest.

Nach dem Durchmarsch in die 2. Bundesliga ist die SV Elversberg noch im Freudentaumel und kann ohne jeglichen Druck ins abschließende Saisonspiel beim FC Ingolstadt am Samstag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) und dann in die Sommerpause gehen.

Den Verantwortlichen um Sportvorstand Nils-Ole Book bleibt derweil kaum Zeit zum Durchatmen. Schließlich müssen sie einen konkurrenzfähigen Kader für die 2. Bundesliga zusammenstellen. Den ersten Neuzugang für die kommende Saison hat die SVE nun präsentiert: Paul Stock kommt vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach.

Der 26-Jährige hat einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Er kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch im Sturm spielen und hat einen unkonventionellen Karriereweg hinter sich. Stock durchlief kein Nachwuchsleistungszentrum und spielte noch bis 2021 im Amateurbereich für FV Dudenhofen.

Mit seinen Leistungen machte er Steinbach auf sich aufmerksam. Nach seinem Wechsel zum ambitionierten Regionalligisten etablierte Stock sich schnell am Stammspieler. In der laufenden Saison steht er einen Spieltag vor dem Ende bei 31 von 33 möglichen Einsätzen und erzielte zehn Tore sowie sieben Vorlagen für den Tabellenzweiten, der keine Chance mehr auf den Aufstieg hat.

"Paul hat in den letzten Jahren einen ebenso positiven wie ungewöhnlichen Weg hinter sich. Wir sind uns sicher, dass er das Potenzial für höhere Aufgaben mitbringt", wird Sportchef Book zu der Verpflichtung zitiert. "Er überzeugt mit Zweikampfstärke und Torgefahr und wird auch charakterlich zu unserem Team passen."

Stock selbst spielte mit Steinbach schon zu Elversberger Regionalliga-Zeiten gegen seinen künftigen Verein. "Was sich seitdem in Elversberg getan hat, ist einfach nur beeindruckend", betont er. "Ich freue mich zum einen über meinen persönlichen nächsten Schritt als Fußballer, aber vor allem auch darauf, ein Teil dieses Vereins und der Mannschaft zu werden."

Damit steht der erste Neuzugang fest. Bisher war nur klar, dass Valdrin Mustafa (Viktoria Köln), Nick Woltemade (Werder Bremen/Leihende) und Ben Bozien (Mainz 05/Leihende) den Verein verlassen werden.