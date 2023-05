3. Liga: Elversberg fast durch, Meppen steigt ab - Dritter Regionalliga-Aufsteiger fix

Der vorletzte Spieltag in der 3. Liga hatte es in sich. Aber einen fixen Aufsteiger gibt es immer noch nicht. Derweil aber einen dritten Absteiger - und auch Aufsteiger aus der Regionalliga.

Die SV Elversberg hat den erstmaligen Aufstieg in die 2. Bundesliga erneut verpasst, ist aber kaum noch von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Die Saarländer spielten am Samstag 1:1 (0:0) gegen den direkten Rivalen SV Wehen Wiesbaden und festigten damit ihre Tabellenführung.

Mit 71 Punkten führt Elversberg die Tabelle weiter an und wird die Saison definitiv vor Wehen Wiesbaden und dem VfL Osnabrück (beide 67) beenden.

Dynamo Dresden (66) und der 1. FC Saarbrücken (65) könnten bei je zwei verbleibenden Spielen noch vorbeiziehen, jedoch müsste Lokalrivale Saarbrücken sechs Punkte und das um 15 Treffer schlechtere Torverhältnis gutmachen. Elversbergs Profis feierten, als wäre der Aufstieg vollbracht. Die Profis lagen sich in den Armen, auf dem Rasen flossen Tränen.

3. Liga: Nach Bayreuth und Zwickau muss auch Meppen in die Regionalliga

Derweil steht der SV Meppen nach dem 2:0 von Halle gegen Rot-Weiss Essen nach der Spielvereinigung Bayreuth und dem FSV Zwickau als dritter Absteiger aus der 3. Liga fest.

3. Liga: Lübeck, Münster und nun auch Ulm stehen als Aufsteiger fest

Drei Absteiger und auch drei Aufsteiger stehen fest. Denn der zwischenzeitlich tief gefallene frühere Bundesligist SSV Ulm 1846 ist in die 3. Liga aufgestiegen. Die von Thomas Wörle trainierten Spatzen machten die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest am vorletzten Spieltag durch ein 5:0 (2:0) gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz perfekt.

Ulm stieg 1999 sensationell in die Bundesliga auf, im Jahr darauf aber postwendend ab. Auch in der Zweitligasaison 2000/01 misslang die sportliche Rettung. Aufgrund der Insolvenz erhielt der SSV anschließend keine Lizenz für die damals drittklassige Regionalliga und musste in der fünften Liga einen Neuanfang machen. Es folgten weitere Insolvenzen 2008 und 2014. 2016 stiegen die Ulmer aus der Oberliga in die Regionalliga auf, die sie nun nach oben verlassen.

Als weitere Aufsteiger in die 3. Liga stehen das Bundesliga-Gründungsmitglied Preußen Münster und der VfB Lübeck fest. Der vierte Aufsteiger wird zwischen der SpVgg Unterhaching (Meister der Regionalliga Bayern) und dem Ersten der Regionalliga Nordost (Energie Cottbus oder Rot-Weiß Erfurt) ermittelt. wozi mit dpa/sid