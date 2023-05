BVB: Erster Zugang - U23 holt Spieler aus der 2. Bundesliga

Borussia Dortmund II hat den ersten Zugang für die neue Saison perfekt gemacht. Dieser Mann kommt aus der 2. Bundesliga.

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat auf dem Transfermarkt losgelegt und den ersten Neuzugang für den Drittliga-Kader 2023/2024 präsentiert.

Franz Roggow, ein 20-jähriger Mittelfeldspieler, wechselt vom FC St. Pauli ins Ruhrgebiet und hat einen Vertrag bis 2025 bei Borussia Dortmund unterschrieben.

Der Linksfuß wurde bei Energie Cottbus ausgebildet und fiel den Scouts des BVB bereits in der U14 auf. Seit 2018 spielte der gebürtige Brandenburger für den FC St. Pauli. In dieser Saison stand er viermal im Kader des Zweitligisten und spielte 23 Mal in der Regionalliga Nord für die Reserve der Hamburger. Hier erzielte er sechs Treffer und bereitete vier weitere Tore vor.

"Wir beobachten Franz schon seit einigen Jahren und sind froh, dass wir ihn jetzt verpflichten konnten. Er wird unserem Spiel viel Schwung und Kreativität verleihen", erklärt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der BVB-U23-Mannschaft.

Die Borussia, die von den letzten acht Spielen fünf gewann und sich dadurch den Klassenerhalt sicherte, liegt auf dem 13. Tabellenplatz und hat noch drei Begegnungen in dieser Saison vor der Brust. Am Montag (15. Mai) geht es zum FC Erzgebirge Aue, am Samstag (20. Mai) kommt Bayreuth und zum Abschluss der Saison geht es an die Bremer Brücke zum VfL Osnabrück.

Für die neue Spielzeit ist die Dortmunder Reserve in ihrer Kaderplanung schon sehr weit. Über 20 Spieler stehen für die kommende Saison 2023/2024 schon unter Vertrag.

Ein Überblick

Tor: Marcel Lotka

Abwehr: Soumaila Coulibaly, Nnamdi Collins (eigene U19), Antonios Papadopoulos, Bjarne Pudel, Mario Surver, Prince Aning, Guille Bueno, Tom Rothe, Lion Semic

Mittelfeld: Abdoulaye Kamara, Maik Amedick (war an den SC Wiedenbrück ausgeliehen), Franz Pfanne, Franz Roggow (FC St. Pauli), Dennis Lütke-Frie, Falko Michel, Rodney Elongo-Yombo, Michael Eberwein, Göktan Gürpüz

Angriff: Jayden Braaf, Cyrill Akono, Moses Otuali, Ted Tattermusch