Viktoria Köln schlägt beim Spitzenreiter zu: "Das ist nicht selbstverständlich"

Viktoria Köln hat einen Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Er kommt vom aktuellen Tabellenführer der 3. Liga.

Viktoria Köln hat den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Mit Valdrin Mustafa wechselt ein Stürmer zum Fußball-Drittligisten, der aktuell für den Tabellenführer und wahrscheinlichen Aufsteiger SV Elversberg spielt. Dort läuft sein Vertrag am Ende dieser Spielzeit aus.

"Wir freuen uns sehr, dass Valdrin Mustafa auf die Schäl Sick kommt und sind auch ein bisschen stolz darauf", wird Viktoria-Trainer Olaf Janßen zu dem Transfer zitiert. "Immerhin kommt er vom designierten Meister der 3. Liga, das ist nicht selbstverständlich. Aber ich glaube, wir konnten Valdrin in unseren Gesprächen von unserer Idee, von unserer DNA überzeugen."

Der Deutschkosovare kommt in dieser Saison für Elversberg regelmäßig zum Einsatz, zumeist als Joker. Er absolvierte 28 von 35 möglichen Partien, stand sechsmal in der Startelf und erzielte fünf Tore. Janßen bezeichnete den Bald-Kölner als "klassischen Stürmer, der über eine tolle Quote verfügt. Er hat eine gute Geschwindigkeit, kreiert sehr viele gefährliche Aktionen in der Box, da fühlt er sich am wohlsten. So ein Spieler tut jeder Mannschaft gut."

Der Deutschkosovare steht seit Sommer 2021 bei der SVE unter Vertrag und feierte vergangene Saison die Regionalliga-Meisterschaft. Zuvor spielte er für den SC Verl, Rot-Weiß Koblenz, die zweite Mannschaft von Hannover 96 und für den 1. FC Kaiserslautern. In seiner Jugendzeit in Lautern wurde er Torschützenkönig in der U19-Bundesliga Süd/Südwest.





"Ich habe mich bewusst für Viktoria Köln entschieden, weil ich von Anfang an ein gutes Gefühl hatte. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv", erklärt der Neuzugang. "Ich möchte so viele Spiele wie möglich für Viktoria machen und mithelfen, so erfolgreich wie möglich zu sein, am liebsten natürlich mit Toren."

Bei der Viktoria dürfte Mustafa eine der Lücken schließen, die Mike Wunderlich (Karriereende), Robin Meißner (Rückkehr zum Hamburger SV nach Leihe) und Simon Stehle (Rückkehr zu Hannover 96 nach Leihe) mit ihren Abgängen im Angriff hinterlassen.

Zuvor hatten die Domstädter bereits U19-Verteidiger Jonah Sticker mit einem Profivertrag ausgestattet. Stand jetzt kehren zudem Ilhan Altuntas und Florian Engelhardt nach Leihen von RW Koblenz im Sommer zurück.