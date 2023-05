3. Liga: SC Verl holt Torjäger aus der Regionalliga West

Der SC Verl hat seinen ersten Zugang für die neue Saison präsentiert. Er wechselt von Fortuna Köln zum Drittligisten.

Was RS bereits berichtete, ist nun perfekt. Der SC Verl hat seinen ersten Zugang für die neue Saison in der 3. Liga präsentiert.

Stürmer Lars Lokotsch wechselt am 1. Juli 2023 von Fortuna Köln zum Sportclub Verl. Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange betont: "Wir verfolgen seinen Weg schon lange und haben uns bereits in der Vergangenheit mehrmals ausgetauscht. Wir sind froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Lars ermöglicht es uns vor dem Tor noch gefährlicher und präsenter zu werden. Mit seiner Athletik, seiner Physis und seinen fußballerischen Fähigkeiten, gibt er uns weitere Möglichkeiten in der Offensive."

In 31 Partien gelangen dem 26-jährigen Angreifer in dieser Regionalliga-Saison 13 Treffer und zwei Vorlagen. Damit bricht Fortuna Köln fast die gesamte Offensive weg. Denn nach Lokotsch wechselt auch Sascha Marquet den Klub, er schließt sich Alemannia Aachen an.

Die Verler zeigten sich in dieser Spielzeit bereits torhungrig. 56 Mal konnte der SCV treffen - nur sechs Teams waren noch treffsicherer. Nun soll Lokotsch helfen, das Niveau zu halten.

Dass Lokotsch 3. Liga kann, bewies er schon im Trikot des FSV Zwickau. Hier erzielte er sechs Tore in 48 Begegnungen. Es folgte ein Wechsel nach Schottland zum FC Livingston. Auf der Insel wurde er auch an die Raith Rovers verliehen. Insgesamt kam er dort nur auf zwölf Profispiele (zwei Tore) und kehrte nach Deutschland, in die Regionalliga West zu Fortuna Köln zurück.

Hier hat er noch zwei Partien vor der Brust beim 1. FC Köln II und zuhause gegen den Wuppertaler SV. Danach endet seine Zeit in der Domstadt und ein neues Kapitel beim SC Verl beginnt.

Wie Fortuna Köln kann auch Verl die Saison ruhig ausklingen lassen. Vor den letzten Partien gegen den VfL Osnabrück, Wehen Wiesbaden, Freiburg II und RWE hat der Verl den Klassenerhalt bereits gesichert.