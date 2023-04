Fortuna Köln: Torjäger steht vor einem Wechsel in die 3. Liga

Es ist ruhig im Umfeld des SC Fortuna Köln. Aktuell hört man sehr wenig davon, mit welchem Kader die Fortuna in die neue Saison gehen wird. Es wird aber ohne Lars Lokotsch sein.

Fortuna Köln gehört in der kommenden Regionalliga-West-Saison eigentlich neben Alemannia Aachen, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen und SV Rödinghausen zu dem Gros der Mannschaften, die den Aufstieg ins Visier nehmen wollen.

Doch mit Sascha Marquet hat die Fortuna schon einen ihrer besten Scorer (neun Tore und vier Vorlagen) an Alemannia Aachen verloren.

Nach RevierSport-Informationen werden die Kölner Südstädter auch ohne Marquets Sturmpartner Lars Lokotsch auskommen müssen. Auch dieser kommt auf 14 Scorerpunkte - 13 Treffer, eine Vorlage - und wird die Fortuna verlassen.

Obwohl der 27-jährige Angreifer bis zum 30. Juni 2024 an die Kölner gebunden ist, will er wechseln. Nach unseren Infos ist in Lokotsch' Vertrag auch eine fünfstellige Summe verankert - es soll sich um 20.000 Euro handeln - die es ihm erlaubt den Verein vorzeitig zu verlassen. Und hier kommt Drittligist SC Verl ins Spiel.

Lars Lokotsch in Zahlen: FSV Zwickau: 53 Spiele, 9 Tore SV Rödinghausen: 41 Spiele, 11 Tore Bonner SC: 31 Spiele, 5 Tore Fortuna Köln: 31 Spiele, 13 Tore TV Herkenrath: 21 Spiele, 10 Tore Raith Rovers: 7 Spiele, 1 Tor TuS 05 Oberpleis: 6 Spiele, 5 Tore FC Livingston: 5 Spiele, 1 Tor

Die Ostwestfalen sollen sich mit Loktosch einig sein. Sie wollen ihn unbedingt haben und der ehemalige Rödinghausen-Stürmer möchte auch nach Verl.

Dass Lokotsch 3. Liga kann, bewies er schon im Trikot des FSV Zwickau. Hier erzielte er sechs Tore in 48 Begegnungen. Es folgte ein Wechsel nach Schottland zum FC Livingston. Auf der Insel wurde er auch an die Raith Rovers verliehen. Insgesamt kam er dort nur auf zwölf Profispiele (zwei Tore) und kehrte nach Deutschland, in die Regionalliga West zu Fortuna Köln zurück. Ab dem 1. Juli geht es dann wohl wieder auf Torejagd in der 3. Liga: beim Sportclub Verl.