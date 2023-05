RWE: Stürmer-Kandidat beendet seine Karriere - mit nur 27 Jahren

Rot-Weiss Essen ist aktuell mit der Kaderplanung für die kommende Saison beschäftigt. Einen Kandidaten für den Angriff können die Verantwortlichen nun streichen.

Ende März 2023 war es als RevierSport berichtete, dass Rot-Weiss Essen an Antonio Jonjic (Erzgebirge Aue) und Hendrik Weydandt (Hannover 96) Interesse bekundet.

Ex-Sportchef Jörn Nowak bestätigte RS damals beide Namen. Zumindest hatte sich RWE mit Jonjic und Weydandt beschäftigt.

Hatte, denn nach Jonjic, den der neue Kaderplaner Marcus Steegmann ab dem 1. Juli 2023 eher in der 2. Bundesliga als in Essen sieht, wird es auch nichts mit einer RWE-Verpflichtung von Weydandt. Dieser gab am heutigen 3. Mai bekannt, dass er mit gerade einmal 27 Jahren seine Karriere beenden und in Zukunft als Steuerberater arbeiten wird.

Schließlich schloss der H96-Angreifer sein BWL-Studium mit dem Master ab. Seine Bachelor-Arbeit hatte den Titel "Verdeckte Gewinnausschüttungen in Konzernstrukturen".

Weydandt teilte offiziell mit: "Ich habe heute eine Entscheidung verkündet, die ich bereist vor mehreren Wochen getroffen habe. Ich beende meine Karriere im Sommer, werden auch keinen weiteren Vertrag unterschreiben."

Weydandt steht seit Sommer 2018 bei Hannover 96 unter Vertrag und spielt in dieser Saison - 19 Einsätze über 774 Spielminuten, zwei Tore, eine Vorlage - eine untergeordnete Rolle. Den 1,95 Meter großen Mittelstürmer kennt natürlich auch RWE-Trainer Christoph Dabrowski bestens. Unter ihm absolvierte Weydandt einst fünf Partien in der U23 der Niedersachsen und verbuchte in der Zweitliga-Saison 2021/2022 17 Einsätze unter Dabrowski.

Weydandt hat in der Bundesliga (28 Spiele, 6 Tore) und in der 2. Liga (104 Partien, 18 Treffer) für Hannover 96 gespielt und wäre im Sommer ablösefrei zu haben gewesen. Sein Ziel ist nun auch klar: die Steuerberatung.