RWE: Neben Fortuna-Stürmer - auch diese zwei Angreifer stehen auf der rot-weissen Liste

Rot-Weiss Essen hat ein Stürmer-Problem. Das ist offensichtlich. Da liegt es auf der Hand, dass die Verantwortlichen für die neue Saison nach Angreifern suchen.

Rot-Weiss Essen und seine Stürmer: Diese zwei Dinge passen in der laufenden Drittliga-Saison 2022/2023 nur bedingt zusammen.

Weder der leidenschaftlich, aber unglückliche agierende Ron Berlinski (fünf Tore) noch der in dieser Spielzeit oft verletzte und aktuell kranke Simon Engelmann (vier Treffer) entpuppten sich als Drittliga-Torjäger. Ganz zu schweigen von der Fehl-Leihgabe Luca Wollschläger (vier Einsätze, kein Tor).

RWE stellt die fünftschlechteste Offensive der 3. Liga und benötigt für die neue Spielzeit händeringend zwei, vielleicht gar drei neue Stürmer - siehe auch RevierSport-Kommentar.

Die gute Nachricht für die Fans: Die sportliche Leitung um Sportdirektor Jörn Nowak hat diese Schwäche natürlich längst erkannt und ihre Angeln nach potentiellen neuen Stürmern für RWE ausgeworfen. Noch vor wenigen Tagen berichtete diese Redaktion vom rot-weissen Interesse an Jona Niemiec (Fortuna Düsseldorf).

Rot-Weiss Essen: Große Konkurrenz bei Jona Niemiec

Der aktuelle Stand: Der Zweitligist aus der NRW-Landeshauptstadt hat nach RS-Informationen dem Sturm-Juwel bereits ein zweites, verbessertes Vertragsangebot vorgelegt. Es soll sich um einen Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2027 handeln.

Doch noch hat Niemiec seine Zusage nicht gegeben. Auch PEC Zwolle, Spitzenreiter der 2. Liga in den Niederlanden, sowie der FC Zürich sind an dem 21-Jährigen interessiert. Und eben auch RWE. Zur Erinnerung: Schon im Sommer 2021 wollte Nowak Niemiec nach Essen holen. Er lehnte ab. Aktuell dürfte er bei dieser Konkurrenz noch schwieriger zu bekommen sein.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski kennt Weydandt bestens

RWE hat aber natürlich noch einige andere Optionen, was die Verstärkungen für den Angriff angehen. Nach RevierSport-Informationen stehen neben dem Fortuna-Juwel auch Hendrik Weydandt (Hannover 96) und Antonio Jonjic (Erzgebirge Aue) auf der rot-weissen Liste.

Weydandt steht seit Sommer 2018 bei Hannover 96 unter Vertrag und spielt in dieser Saison - 17 Einsätze über 690 Spielminuten, zwei Tore, eine Vorlage - eine untergeordnete Rolle. Den 27-jährigen 1,95 großen Mittelstürmer kennt RWE-Trainer Christoph Dabrowski bestens. Unter ihm absolvierte Weydandt einst fünf Partien in der U23 der Niedersachsen und verbuchte in der Zweitliga-Saison 2021/2022 17 Einsätze unter Dabrowski.

Weydandt hat in der Bundesliga (28 Spiele, 6 Tore) und in der 2. Liga (104 Partien, 18 Treffer) für Hannover 96 gespielt und ist im Sommer ablösefrei zu haben. Neben RWE sollen nach RevierSport-Informationen aber auch einige Zweitligisten großes Interesse an dem Straßenfußballer Weydandt, der nie ein Nachwuchsleistungszentrum durchlief, interessiert sein. Ähnlich wie bei Niemiec: Diesen Transfer zu realisieren, dürfte für RWE sehr schwer werden.

Etwas "einfacher" könnte eine Unterschrift dieses Stürmers zu bekommen sein. Antonio Jonjic vom FC Erzgebirge Aue soll nämlich ebenfalls das rot-weisse Interesse geweckt haben. Der 23-Jährige kommt in der laufenden Serie auf elf Einsätze für Aue und erzielte dabei fünf Treffer. Wenn man bedenkt, dass der Deutsch-Kroate lange Zeit aufgrund des Corona-Virus, einer Oberschenkelverletzung und zuletzt einer Roten Karte ausfiel, dann ist seine Quote durchaus beachtlich. Auch der Vertrag des ehemaliger Kaiserslautern-Angreifers, der seit Oktober 2020 für Aue spielt, läuft im Sommer aus.

Jonjic kommt auf insgesamt 36 Einsätze (sechs Tore) in der 2. Bundesliga und 28 Begegnungen (fünf Treffer) in der 3. Liga.