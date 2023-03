RWE-Kommentar: Zwei neue Stürmer müssen her - Bastians und Co. können nicht die Lösung sein

Rot-Weiss Essen unterlag am Samstag mit 0:3 in Saarbrücken. Einmal mehr wurde deutlich, wo bei RWE der Schuh drückt: im Angriff. Ein Kommentar.

Zahlen lügen bekanntlich nicht, schon gar nicht im Ergebnissport Fußball. So auch bei Rot-Weiss Essen. Diese Zahlen unterstreichen, wo bei RWE in dieser Saison das große Problem. Einmal mehr beim 0:3 in Saarbrücken.

Mit 33 erzielten Treffern in 28 Spielen sind nur vier Mannschaften in der 3. Liga schlechter in dieser Statistik als RWE - die aktuellen vier Klubs (Meppen, Zwickau, Dortmund II, Bayreuth), die einen Abstiegsrang belegen. Mit Felix Bastians ist ein Linksverteidiger, der auch als Innenverteidiger zum Einsatz kommt, mit sechs Treffern der beste RWE-Torschütze. Die nominellen Stürmer im Kader wie Ron Berlinski (fünf Tore), Simon Engelmann (4) und Luca Wollschläger (0) haben weniger Buden als der 34-jährige Defensivspezialist geschossen.

Wie groß die Not im Angriff ist, bewiesen die Spiele nach der krankheitsbedingten Ausfall von Simon Engelmann. Ron Berlinski hatte seine Chancen und diese ließ er ungenutzt.

Mittlerweile probierte Christoph Dabrowski mit Torben Müsel, der sich bislang auch noch nicht als die erhoffte Verstärkung entpuppte, gegen Dortmund II (2:0) und Aue (1:2), Isaiah Young gegen Bayreuth (2:0) und Bastians gegen Saarbrücken (0:3) auch drei Spieler in der Sturmspitze aus, die alles andere aber keine "Neuner" sind.

Diese Nominierungen waren sicherlich auch ein Schlag ins Gesicht für die gelernten Stürmer Berlinski und Wollschläger, der gar keine Rolle mehr zu spielen scheint.

Ron Berlinski erzielte sein letztes Liga-Tor vor über vier Monaten - am 6. November 2022 beim 5:3-Sieg in Oldenburg. Der letzte Treffer von Simon Engelmann ist noch länger her: am 9. Oktober 2022 beim 3:0-Sieg beim SC Freiburg II.

RWE-Sportchef Jörn Nowak muss zur neue Saison auf jeden Fall mindestens zwei neue Angreifer - vielleicht Jona Niemiec - verpflichten. Denn Leihgabe Wollschläger wird zurück zur Berliner Hertha gehen und Engelmann wohl verlassen. Einzig Berlinskis Vertrag dürfte um ein weiteres Jahr verlängert werden. Dass dieser aber nicht der Heilsbringer im Sturm sein kann, bewies er (leider) in dieser Saison zu oft.

Denn Stürmer werden nicht am Einsatz, Kampf und Leidenschaft gemessen, sondern Toren. Was aber für Berlinski spricht, ist einfach sein Charakter: Er ist ein Fußballer der für die Hafenstraße prädestiniert ist. Sein Einsatz stimmt! Das können die Fans Woche für Woche bei der Flügelzange Lawrence Ennali und Young nicht behaupten. Beide kommen zusammen trotz viel Spielzeit und ihres großen Potenzials auch nur auf fünf Saisontore - genauso viele wie Berlinski. Der Schuh drückt also nicht nur im Sturmzentrum.

Und da wären wir wieder bei den Zahlen: Die bei den RWE-Stürmern sowie der Essener Offensive viel Luft nach oben haben.