SC Verl: Kapitän Corboz schwärmt von Trainer Kniat und spricht über seine Zukunft

Der SC Verl ist eine der größten Überraschungsmannschaften in der laufenden Drittligasaison. Einen großen Anteil daran hat auch ihr Kapitän Mael Corboz.

Nach 34 Spieltagen in der 3. Liga steht der SC Verlauf dem zehnten Tabellenplatz und hat den Klassenerhalt schon in der Tasche. Dass die Ostwestfalen, die seit der Saison 2020/21 in dieser Liga spielen, auch in der dritten Saison in Folge den Abstieg verhindern, ist ein Riesenerfolg und war vor dieser Spielzeit nicht unbedingt zu erwarten. Kurz nach dem sicheren Nichtabstieg haben wir mit Mael Corboz, Kapitän des Sportclubs, gesprochen.

Mael Corboz, Glückwunsch zum Klassenerhalt. Mit einem 2:1-Sieg am 33. Spieltag gegen die U23 von Borussia Dortmund haben Sie den Klassenverbleib endgültig eingetütet. Wie wurde das gefeiert und wie ist die Stimmung im Verein?

Wir haben das natürlich in der Kabine gefeiert. In Verl kann man aber nicht so gut feiern gehen, deshalb haben wir das eher im kleinen Kreis gemacht (lacht). Die Stimmung im Verein ist schon seit Monaten gut. Das Trainerteam pusht uns und spornt uns zu Höchstleistungen an.

Sie stehen auf Platz zehn nach 34 Spieltagen. Von vielen Experten werden Sie als eine der größten Überraschungen in dieser Saison gesehen, was macht Sie so stark?

Am Anfang der Saison haben wir ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzukommen und die Abläufe zu verinnerlichen. Mit der Zeit wurden dann auch die Ergebnisse besser. Es ist das Resultat einer Entwicklung, die wir seit über einem Jahr durchlaufen. Wir arbeiten und trainieren jeden Tag hart dafür, machen gezielte Analysen.

Welchen Anteil am Erfolg hat Ihr Trainer Michel Kniat?

'Mitch' ist einfach ein geiler Typ. Er verbreitet immer gute Laune und weiß auch, wann er mal einschreiten muss. Ich finde ihn neben seinen menschlichen Fähigkeiten auch fachlich sehr stark, die Mischung passt einfach. Ich denke, er hat eine große Karriere vor sich und sein Anteil an unserem Erfolg ist enorm. Ich möchte aber auch das gesamte Trainerteam loben.

Was sind Ihre Ziele für die kommende Saison?

Wir möchten den Kern der Mannschaft zusammenhalten. Wenn das funktionieren sollte, dann wollen wir einfach das Bestmögliche mit dem Team erreichen.

Sie haben Ihren Vertrag in dieser Spielzeit bis 2025 verlängert, sehen wir Sie also nächste Saison wieder im Trikot des SC Verl?

Ja, sonst hätte ich meinen Vertrag nicht langfristig verlängert (lacht).