Der frühere fünffache Nationalspieler Sidney Sam spielt ab 2023/24 in der Kreisliga. Ob es mit seinem Job beim MSV Duisburg weitergeht, steht noch in den Sternen.

Ein Transferhammer in der Kreisliga A! Der Düsseldorfer Amateurklub CfR Links 1919 hat am Donnerstag die Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers Sidney Sam bekanntgegeben. "Mit Stolz können wir unseren ersten Neuzugang für die neue Saison präsentieren", schrieb der Verein auf seiner eigenen Instagram-Seite.

Mit dem 35-jährigen Sam lotste der CfR einen Ausnahmespieler für diese Spielklasse nach Düsseldorf. Der gebürtige Kieler absolvierte in seiner Karriere, die er 2021 beendete, insgesamt 122 Bundesliga-Spiele (26 Tore, 20 Vorlagen) und 101 Zweitliga-Partien (16 Tore, 18 Vorlagen). Er spielte für den 1. FC Kaiserslautern, Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, Schalke 04, Darmstadt 98 und VfL Bochum.

Aktuell steht sein neuer Klub in der Kreisliga A auf Platz drei und hat vier Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter SG Benrath-Hassels. Auch ohne Sam ist der Aufstieg in die Bezirksliga also noch möglich.

Seit der letzten Winterpause gehört der 35-Jährige zudem dem Trainerteam des MSV Duisburg um Chefcoach Torsten Ziegner an und unterschieb in Duisburg einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Es ist allerdings vorstellbar, dass Sam auch in der kommenden Spielzeit mit auf der Trainerbank sitzt. Ziegner kommentierte diese Personalie auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des MSV in Bayreuth (29. April, 14 Uhr):

Ich schätze seine Arbeit sehr. Er kümmert sich vor allem um die jungen Offensivspieler. Man kann auch Fortschritte erkennen, dass die Jungs dort mehr Selbstvertrauen haben. Jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht. Es geht auch darum, dass sich Sidney mit dieser Rolle identifizieren kann. Torsten Ziegner über Sidney Sam.

"Es gibt tatsächlich bis dato eine Vereinbarung bis zum Saisonende. Wir sitzen in den nächsten Tagen oder Wochen trotzdem nochmal zusammen, um uns auszutauschen. Macht es für beide Seiten Sinn, dort auch weiterzuarbeiten? Ich schätze seine Arbeit sehr. Er kümmert sich vor allem um die jungen Offensivspieler. Man kann auch Fortschritte erkennen, dass die Jungs dort mehr Selbstvertrauen haben. Jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht. Es geht auch darum, dass sich Sidney mit dieser Rolle identifizieren kann."