SC Verl: Rödinghausen-Ass steht auf dem Wunschzettel

Der Sportclub Verl schaut sich nach Verstärkungen weiter in der Regionalliga West um. Diesmal im Visier: ein Stammspieler des SV Rödinghausen.

Noch in der vergangenen Woche sagte Sebastian Lange, Sportchef des SC Verl, gegenüber RevierSport: "Wir wissen schon, was unser Markt ist und in welchen Teichen man fischen muss. Das wird auch weiter unser Weg sein. Da sind die Regionalligen sehr interessant für uns. Da gucken wir natürlich schon ganz genau hin."

Diese Worte waren auf potentielle Neuverpflichtungen bezogen. Mit Serhat-Semih Güler (Wuppertaler SV) und Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen) hat Lange bereits das Interesse an zwei Regionalliga-West-Spielern gegenüber RS bestätigt.

Das tut der Verler Manager auch bei diesem Akteur: Wie unsere Redaktion erfuhr, steht neben Stürmer Güler und Linksaußen Heinz auch der zentrale Mittelfeldspieler Kevin Hoffmeier auf der Wunschliste des Drittligisten.

"Für Kevin gilt das, was ich schon in der vergangenen Woche gesagt habe: Wir gucken ganz, ganz viel Regionalliga und da fallen uns einige Spieler auf. Kevin und Marcel Hoffmeier, der mittlerweile in Paderborn spielt, stammen ja aus Lippstadt und daher kennen wir beide Spieler auch sehr gut. Kevin gehört auf seiner Position zu den besten Spielern in der Regionalliga West und ist ein interessanter Mann", sagt Lange.

Kevin, der Zwillingsbruder von Marcel, dessen Weg über Lippstadt und Preußen Münster zum Stammspieler in der 2. Bundesliga in Paderborn führte, absolvierte in dieser Saison 25 Spiele (zwei Tore, sieben Vorlagen) für den SV Rödinghausen und gehört beim West-Regionalligisten zu den absoluten Säulen. Dass es nicht einfach wird, Hoffmeier am Wiehen zu halten, ließ zuletzt auch schon Rödinghausens Geschäftsführer Alexander Müller gegenüber RS durchblicken. Kein Wunder, wenn ein Drittligist wie Verl seine Fühler ausgestreckt hat.