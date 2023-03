MSV Duisburg: So sieht das Personal für das Heimspiel gegen den SC Verl aus

Mit dem Heimspiel gegen den SC Verl endet am Samstag beim MSV Duisburg die Englische Woche. So sieht es personell bei den Zebras aus.

Nach dem [url=reviersport.de/fussball/3liga/a585854---0-2-dresden-zwei-standard-gegentore-schocken-msv-duisburg.html]0:2 bei Dynamo Dresden[/url] geht es beim MSV Duisburg im Eiltempo weiter. Rückreise über Nacht, Regeneration am Donnerstag, Abschlusstraining am Freitag - und schon steigt das Heimspiel gegen den SC Verl am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker).

"Die Jungs waren heute Morgen noch etwas müde", sagte Trainer Torsten Ziegner in der Medienrunde am Donnerstagnachmittag und schob eine gute Nachricht hinterher: "Wir haben keine Verletzten zu beklagen."

Heißt: Sebastian Mai (Wade), Marvin Knoll (Oberschenkel), Leroy Kwadwo (muskuläre Probleme) und Niclas Stierlin (Auge) haben ihre Blessuren hinter sich gelassen, nachdem das Quartett das Auswärtsspiel in Dresden noch verpasst hatte. "Sie haben heute wieder vollständig trainiert und sind Optionen für den Kader."

Und Kapitän Moritz Stoppelkamp, der nach zweiwöchiger Krankheitspause in Dresden zur Schlussviertelstunde eingewechselt wurde, ist gegen Verl laut Ziegner wieder eine Alternative für die Startelf. "Ihm hat die letzte Woche gut getan, auch wenn er wenige Einheiten mit hoher Belastung hatte. Ich traue ihm zu, von Anfang an und ziemlich lange zu spielen."

Torjäger Benjamin Girth stürmte an den vergangenen drei Spieltagen schon wieder von Beginn an. Dass er aus einer langer Verletzungspause kam, war dem Angreifer stellenweise anzumerken. "Es wird jetzt schneller gehen bei ihm, wenn nach dem Verl-Spiel keine Englischen Wochen mehr anstehen", sagte Ziegner. "Dann können wir Trainingseinheiten absolvieren, die der Spielfitness dienen."