Drittligist VfL Osnabrück befindet sich mitten im Aufstiegskampf. RevierSport hat nach dem 1:1-Remis bei Rot-Weiss Essen mit Omar Haktab Traoré gesprochen.

Im Februar 2020 gastierte Omar Haktab Traoré mit dem SV Rödinghausen bei Rot-Weiss Essen und feierte im Regionalliga-Spitzenduell einen 2:0-Erfolg. Damals lieferte Traoré in der ersten Minute die Vorlage zum Führungstor durch Simon Engelmann, der zu dieser Zeit noch in Rödinghausen spielte.

Am Ende der Saison wurde der SVR Meister, durfte aber nicht aufsteigen. Über drei Jahre nach dem 2:0-Sieg reiste der 25-jährige Traoré am Dienstagabend zum zweiten Mal in seiner Karriere an die Hafenstraße – dieses Mal als Leistungsträger des formstarken Drittligisten VfL Osnabrück und als einer der besten Rechtsverteidiger der 3. Liga.

Nach intensiven und abwechslungsreichen 94 Minuten trennten sich beide Traditionsklubs 1:1-Remis. Für Traoré, der sich einige packende Duelle mit Oguzhan Kefkir lieferte, war es das vierte Spiel in der Karriere gegen RWE ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Remis).

Nach 27 Partien rangiert der VfL Osnabrück auf dem fünften Tabellenplatz und ist punktgleich mit dem Vierten Dynamo Dresden. Weil die U23 des SC Freiburg als Zweiter nicht zum Aufstieg berechtigt wäre, würde dieser vierte Rang am Ende der Saison zur Relegation berechtigen. Zwischen Platz drei und sieben liegen gerade einmal drei Zähler.

RevierSport hat nach dem Essen-Spiel mit Omar Haktab Traoré – 26 Liga-Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen – über das Unentschieden, die Atmosphäre an der Hafenstraße und die kommenden, richtungsweisenden Wochen gesprochen.

Omar Haktab Traoré über…

das 1:1-Remis bei Rot-Weiss Essen: "Ich würde sagen, dass es ein leistungsgerechtes Remis war und beide Mannschaften mit dem Ergebnis leben können. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatte RWE nochmal viel Druck gemacht auf ihre Kurve. Da hatten wir versucht, alles wegzuverteidigen, aber eine der Chancen ist dann reingegangen. Wir hatten in der zweiten Hälfte auch noch ein, zwei große Möglichkeiten und können insgesamt zufrieden mit dem Punkt sein. RWE hat ein gutes Spiel gemacht und wir auch."

die Atmosphäre an der Hafenstraße: "Mit Rödinghausen hatte ich schon vor 13.000 Zuschauern in Essen gespielt. Da war die Stimmung schon hervorragend. Am Dienstag hat dann alles gepasst: Flutlicht, über 17.000 Fans, darunter 2500 aus Osnabrück – das war etwas sehr Besonderes. Die Stimmung war sehr intensiv, auch unsere Fans haben dazu beigetragen. Als RWE das 1:1 machte, hat man schon gemerkt, dass da eine richtige Wucht und Verbindung entsteht zwischen den Fans und der Mannschaft – das kennen wir auch von unserem Stadion. Dafür ist die Hafenstraße bekannt. Das haben wir dann auch erlebt. Wir sind froh, dass wir einen Punkt mitnehmen konnten, was nicht jeder Mannschaft in Essen gelingt. Ich wünsche RWE für den weiteren Saisonverlauf viel Erfolg."

den Ausblick auf die kommenden Kracher-Spiele gegen Freiburg II, Mannheim, Dresden, 1860 München und Elversberg: "Die nächsten Wochen werden nicht einfach, da spielen wir gegen direkte Konkurrenten. In diesen Top-Spielen wird es darauf ankommen, dass wir als Mannschaft von Spiel zu Spiel schauen, die Tabelle ausblenden und in jedem Duell alles raushauen. Das hat uns stark gemacht und so konnten wir die Serie fortführen. Wir sind gut drauf und bereit für diese Aufgaben. Jetzt gegen Freiburg II bin ich leider gesperrt, weil ich in Essen die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte."