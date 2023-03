Im Ausland: 14 Scorerpunkte in 22 Spielen - für diesen Ex-Dortmunder läuft's rund

Khaled Nareys Abgang im Sommer 2022 von Fortuna Düsseldorf war eher unrühmlich für den Spieler. Aber er scheint mit dem Wechsel ins Ausland alles richtig gemacht zu haben.

Mitte Juli 2022 war es, als RevierSport titulierte: "Transfer-Theater um Narey geht weiter".

Ein Rückblick: Der Düsseldorfer Leistungsträger der Saison 2021/2022 - acht Tore und 15 Vorlagen in 31 Spielen - wollte unbedingt zu PAOK Thessaloniki wechseln. Die Griechen ließen gefühlt kein Medium aus, um zu bestätigen, dass der Transfer so gut wie fix sei. Narey selbst weigerte sich sogar bei Fortunas Generalprobe zur anstehenden Spielzeit gegen Twente Enschede anzutreten. Er fühlte sich gedanklich nicht in der Lage, zu spielen.

Vier Tage später war das Transfer-Hickhack um Narey beendet. Die Griechen legten 1,5 Millionen Euro auf den Tisch und die Fortuna ließ den unglücklichen Narey gehen.

Im Nachhinein muss man sagen, rein aus sportlicher Sicht, hat der 28-Jährige alles richtig gemacht.

Khaled Narey in Zahlen: 2. Bundesliga: 186 Spiele, 28 Tore, 32 Vorlagen 3. Liga: 34 Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen Regionalliga West: 36 Spiele, 8 Tore, 5 Vorlagen Oberliga Westfalen: 4 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage Super League 1 (Griechenland): 22 Spiele, 5 Tore, 9 Vorlagen

Denn Flügelflitzer Narey hat für PAOK in 22 Ligaspielen schon fünf Tore erzielte und neun weitere Treffer vorbereitet. Er ist ein absoluter Leistungsträger in Thessaloniki. PAOK liegt einen Spieltag vor Schluss auf Platz vier und Nareys Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

Narey stand in seiner Karriere neben PAOK und Fortuna Düsseldorf auch schon beim Hamburger SV, Greuther Fürth, Borussia Dortmund II, SC Paderborn und Bayer Leverkusen unter Vertrag. Der Deutsch-Togolese stammt aus der Nachwuchsabteilung des SV Bergisch Gladbach 09.