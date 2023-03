Drittligist SC Verl spielt eine starke Saison, aber das Zuschauerinteresse ist überschaubar. Beim Auswärtsspiel in Zwickau war genau ein Fan mit dabei.

Am Samstagnachmittag war es soweit: Der SC Verl kassierte die erste Auswärtsniederlage seit Anfang November – und das ausgerechnet beim FSV Zwickau, die als Tabellenletzter in den Spieltag gingen. In einem intensiven, aber keineswegs hochklassigen Spiel verlor der SCV mit 1:2. In der ersten Halbzeit fand der zuvor so formstarke Gast überhaupt nicht statt, leistete sich einige individuelle Fehler im Aufbauspiel und lag folgerichtig mit 0:2 zurück.

Auch eine deutliche Leistungssteigerung und personelle Anpassungen nach dem Seitenwechsel konnten die 1:2-Pleite letztendlich nicht verhindern. Der SC Verl geriet anschließend nicht aufgrund der Leistung, sondern wegen einer ganz besonderen Person in den Fokus der Öffentlichkeit.

Denn: Die Ostwestfalen wurden auf der rund 400 Kilometer weiten Reise nach Zwickau von genau einem Fan begleitet. Laut der Neuen Westfälischen handelte es sich hierbei um Carsten "Tino" Ewers, der seit 1999 Fan des Sportclubs ist und seinen Verein fast überall mit hin begleitet – so auch am Samstag nach Zwickau.

Er feuerte sein Team lautstark aus dem Gäste-Bereich an, aber auch Ewers konnte die überraschende Niederlage nicht verhindern und musste die Heimreise enttäuscht antreten. Dass der Fan den Drittligisten alleine unterstützte, bekam auch der Verein selbst mit und möchte den Anhänger jetzt für seinen unermüdlichen und treuen Support belohnen.





Der SC Verl reagierte in den sozialen Medien und schrieb in einem Statement: "Gerne hätten wir Auswärtspunkte beim Spiel gegen den FSV Zwickau geholt und mit DIR gefeiert. Das hat leider nicht geklappt. Als Dank für deine Unterstützung haben wir uns was überlegt und werden dich damit in den nächsten Tagen überraschen."

Was genau damit gemeint ist, ließ der Verein noch offen. Eine Sache ist klar: Carsten Ewers wird seine Anerkennung für die Treue gegenüber dem SC Verl bekommen – vielleicht schon vor dem kommenden Heimspiel gegen den Halleschen FC (10. März, 19 Uhr).