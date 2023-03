RWE: 5 Spiele, 4 Siege und ein Tor - So läuft es für Erolind Krasniqi

Seit dem letzten Januar-Wintertransferfenster spielt Erolind Krasniqi in der Regionalliga Nord. Nun schoss der RWE-Profi sein erstes Tor für seinen Leih-Klub.

Rot-Weiss Essen hat in der vergangenen Winter-Transferperiode zwei Spieler in die Regionalliga-Staffeln West und Nord verliehen.

Während Sascha Voelcke bisher in vier Spielen für den 1. FC Bocholt über die volle Distanz von insgesamt 360 Minuten zum Einsatz kam, aber zuletzt gegen Wiedenbrück und Fortuna Köln aufgrund von Problemen am Hüftbeuger fehlte, schoss Erolind Krasniqi am vergangenen Wochenende sein erstes Tor für Teutonia Ottensen.

Der Essener traf für die Hamburger beim 2:1-Sieg bei Blau-Weiß Lohne zum zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer. Nach einer Stunde Spielzeit wurde der offensive Mittelfeldspieler dann ausgewechselt.

Insgesamt blickt Krasniqi auf fünf Einsätze (ein Tor, eine Vorlage) für Ottensen zurück. In den fünf Spielen mit Krasniqi im Team gelangen der Teutonia vier Siege. Ottensen liegt auf Platz sechs in der Regionalliga Nord und hat 17 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfB Lübeck.

Im Sommer sollen sowohl Voelcke als auch Krasniqi dann zu Rot-Weiss Essen zurückkehren und in der Vorbereitung angreifen.





Eine Übersicht der Vertragssituation des Kaders von Rot-Weiss Essen: Auslaufende Leihspieler-Verträge:

Felix Götze (FC Augsburg, bleibt bei Klassenerhalt bei RWE), Luca Wollschläger (Hertha BSC), Meiko Sponsel (1. FC Köln), Lawrence Ennali (Hannover 96), Moritz Römling (VfL Bochum)

Ansonsten auslaufende Verträge:

Ron Berlinski, Oguzhan Kefkir, Simon Engelmann, Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Michel Niemeyer, Kevin Holzweiler, Cedric Harenbrock, Raphael Koczor

Gültige Verträge über die laufende Saison hinaus haben:

Bis zum 30. Juni 2024: Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Björn Rother, Enrique Jose Rios Alonso, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Sandro Plechaty, Felix Wienand, Felix Bastians

Plus die aktuell ausgeliehenen:

Nico Haiduk (ETB SW Essen), Fabian Rüth (RW Koblenz), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Mehmet Timur Kesim (SG Wattenscheid 09), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Erolind Krasniqi (Teutonia Ottensen)

Bis zum 30. Juni 2025: Andreas Wiegel, Mustafa Kourouma, Jakob Golz