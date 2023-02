MSV Duisburg: Nummer eins vor der Rückkehr, Bakir auch - Lob für Defensive

Am Samstag, 11. Februar, trifft der MSV Duisburg auf den FSV Zwickau. Die Personallage entspannt sich.

Der MSV Duisburg musste beim 1:1-Unentschieden bei Rot-Weiss Essen mit Vincent Müller, Marvin Senger, Sebastian Mai, Alaa Bakir und Benjmain Girth auf fünf Stammspieler verzichten. Zudem fielen Aziz Bouhaddouz und Vincent Gembalies aus.

Gut möglich, dass am Samstag (11. Februar, 14 Uhr) gegen den FSV Zwickau wieder fünf der sieben Genannten im 20er Spieltagskader der Duisburger stehen werden.

Torsten Ziegner, Trainer des MSV Duisburg, erklärte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz: "Bei Vincent Müller sieht es sehr gut aus. Er konnte schmerzfrei trainieren. Wenn er nun vollumfänglich im Mannschaftstraining teilnimmt, dann wird er auch am Samstag im Tor stehen. Er ist unsere Nummer eins."

Sein bisheriger Stellvertreter Maximilian Braune erhielt auch viel Lob von Ziegner: "Es gab schon triftige Gründe, warum wir ihn im Sommer hochgeholt haben. Zu einem jungen Spieler gehört auch dazu, sich Herausforderungen zu stellen. Er war die Nummer drei und hat sich super weiterentwickelt. Zu einer Weiterentwicklung gehören auch die ersten Pflichtspiele. Und in den drei Begegnungen, in denen er im Tor stand, hat er nicht enttäuscht. Er hat auch keine Torwartfehler begangen. Wir freuen uns, dass wir gesehen haben, dass so ein junger Mann ein sehr guter Stellvertreter sein kann."

Gute Alternativen waren auch zuletzt Leroy Kwadwo und Tobias Fleckstein. Das Duo bildete in Essen die MSV-Innenverteidigung für die gesperrten Senger und Mai. "Unsere Defensive hat in Essen ihre Sache sehr gut gemacht. Das gilt für die komplette Viererkette plus Marvin Bakalorz und natürlich unseren Torwart Maximilian Braune", meinte Ziegner, der gegen Zwickau jedoch wieder dem Duo Senger/Mai vertrauen dürfte.

Als Alternativen stehen für die in Essen so maue Offensive dann auch wieder Bouhaddouz und Bakir zur Verfügung. Beide konnten in diesen Tagen wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.