"Vonne Hafenstraße - der RWE-Talk": Winter-Zugänge? So ist der Ist-Zustand

Rot-Weiss Essen hat noch bis zum 31. Januar Zeit personell nachzulegen. Dann schließt das Winter-Transferfenster. So ist der aktuelle Stand bei möglichen Winter-Zugängen.

"Es kann noch etwas, muss aber auch nichts passieren", sagte Jörn Nowak, Sportchef bei Rot-Weiss Essen, am Sonntagmorgen gegenüber RevierSport.

Die Frage an Nowak war natürlich: Ob RWE noch personell nachlegen wird? Zumindest verriet Nowak, dass an diesem Sonntag - 29. Januar - definitiv kein Zugang vorgestellt wird. Ob das am Montag oder Dienstag noch der Fall sein wird, bleibt offen.

In unserem neuen Talk-Format „vonne Hafenstraße - der RWE-Talk“ reden Moderatorin Kira Alex und die beiden RWE-Reporter Rolf Hantel sowie Krystian Wozniak über die Essener 0:3-Pleite in Elversberg, das bevorstehende Derby gegen den MSV Duisburg und die möglichen Transferaktivitäten von Rot-Weiss. Das Thema beschäftigt die RWE-Fans aktuell natürlich am meisten.

Nach Informationen dieser Redaktion sieht es nach aktuellem Stand eher nach einer statt zwei Verpflichtungen aus. Denn in der Defensive sieht sich RWE, auch nach dem Abgang von Kapitän Daniel Heber, mit sechs möglichen Optionen (Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Meiko Sponsel, Felix Götze, Anm. d. Red.) für die Innenverteidigung gut aufgestellt. Anders sieht es in der Offensive aus: Hier würde Rot-Weiss nach unseren Infos sehr gerne noch etwas tun.





Klar: Die Effektivität lässt einfach zu wünschen übrig. Jüngstes Beispiel: In Elversberg hätte RWE durchaus 2:0 zur Pause führen können. Doch die Essener vergaben die besten Einschussmöglichkeiten, gingen mit einer Nullnummer in die Pause und verloren das Spiel schließlich mit 0:3. Und plötzlich ist die Neun-Spiele-Serie ohne Niederlage beendet. Anders kann man den einstigen Positivlauf nun auch lesen: RWE ist seit sechs Partien ohne Sieg.

Die Verantwortlichen wissen, dass offensiv der Schuh drückt. Es werden Chancen kreiert, aber nicht verwertet. Die Aufgabe für Nowak ist nicht einfach: RWE muss einen Mann finden, der im Bestfall auf den Flügeln oder hinter den Spitzen, vielleicht auch vorne drin agieren kann.

Bleibt abzuwarten, ob die Essener in Person von Sportchef Nowak noch bis Dienstagabend einen Spieler aus dem Hut zaubern oder ihrer Offensivabteilung um Simon Engelmann, Ron Berlinski, Luca Wollschläger, Isaiah Young, Lawrence Ennali, Oguzhan Kefkir und Co. bis zum Saisonende vertrauen. Denn klar ist auch: Nach dem 31. Januar dürfen die Vereine, anders als nach dem Ende des Transferfensters im Sommer, keine ablösefreien Spieler mehr verpflichten.