MSV Duisburg: Bitter - MSV muss im Derby gegen RWE Abwehr komplett umbauen

Der MSV Duisburg hat das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück verloren (1:2). Besonders bitter: Beide Innenverteidiger handelten sich Sperren für das Derby gegen Rot-Weiss Essen ein.

Wenn sich Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg am kommenden Sonntag zum Derby treffen, dann wird wohl keiner der beiden Revierklubs vor Selbstvertrauen strotzend ins Spiel gehen. Essen ist seit fünf Partien sieglos und verlor am Freitag mit 0:3 bei der SV Elversberg. Duisburg handelte sich am Samstag mit dem 1:2 gegen den VfL Osnabrück die zweite Niederlage in Serie ein.

Und nicht nur das: Die Zebra schwächten sich bei der dritten Heimpleite in Serie auch noch mit Blick auf das Duell gegen RWE. Marvin Senger und Sebastian Mai handelten sich jeweils Gelbsperren ein. Damit muss Trainer Torsten Ziegner in Essen auf seine Stamm-Innenverteidigung verzichten.

Senger wurde nach einer halben Stunde für ein Foulspiel zum fünften Mal in dieser Saison verwarnt. Der 23-Jährige ist in der Abwehrmitte gesetzt und verpasste in dieser Spielzeit nur eine Partie - ebenfalls aufgrund einer Sperre (Gelb-Rot).

Derweil sah Mai gegen Osnabrück schon seine zehnte Gelbe Karte. Der 29-Jährige führt die Liga in dieser unrühmlichen Statistik an. Über den Grund der Verwarnung wird sich Coach Ziegner sicherlich ärgern. Denn es lief bereits die Schlussphase, als Mai sich bei Schiedsrichter Patrick Kessel beschwerte - und dafür Gelb sah.





Seine erste Gelbsperre hatte der Innenverteidiger am neunten Spieltag gegen den SC Verl (0:1) abgesessen. Ansonsten bestritt er alle Partien in dieser Saison über die volle Distanz und ist wohl der wichtigste Faktor in der Defensive der Meidericher.

Mit Tobias Fleckstein steht für das Spiel gegen RWE nur ein etatmäßiger Innenverteidiger als Alternative im Kader, sofern sich der kaum noch berücksichtigte und ohnehin verletzte Vincent Gembalies nicht rechtzeitig fit meldet. Ziegner muss sich also etwas einfallen lassen. Etwa Marlon Frey, Rolf Feltscher, Marvin Bakalorz oder Marvin Knoll könnten in der Abwehrmitte aushelfen.