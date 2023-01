RWE: So bewertet Dabrowski die 0:3-Pleite in Elversberg

Drittligist Rot-Weiss Essen kassierte bei der SV Elversberg (0:3) die erste Niederlage seit Oktober. Christoph Dabrowski haderte mit der Effizienz.

Turbulente Tage liegen hinter Rot-Weiss Essen. Nach dem Last-Minute-Auswärtsremis am vergangenen Spieltag gegen den SC Verl (1:1), vermeldete der Verein am Dienstag einen absoluten Transfer-Hammer. Denn: Daniel Heber, Kapitän der Essener, wurde für eine sechsstellige Ablöse an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg verkauft.

In Spiel eins nach dem Heber-Wechsel war die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski am Freitagabend unter Flutlicht zu Gast beim Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg.

Trotz einer starken ersten Halbzeit kassierten die Mannen von der Hafenstraße eine deutliche 0:3 (0:0)-Niederlage an der Kaiserlinde.





Dabrowski teilte die Partie nach dem Abpfiff in zwei Hälften ein: "Ich habe eine gute erste Halbzeit meiner Mannschaft gesehen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir mutig agieren. Das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir konnten uns mehrere Chancen herausspielen, leider müssen wir wieder über das Thema Effizienz sprechen. So konnten wir uns nicht für den Aufwand belohnen. In der zweiten Halbzeit hat uns Elversberg vorgemacht, wie man gnadenlos die Chancen nutzt. Aufgrund der zweiten Hälfte hat Elversberg verdient gewonnen."

Das hat natürlich auch mit der Qualität des Gegners zu tun. Sie haben den Ball gut laufen lassen und viele kurze Pässe gespielt. Je länger das Spiel gedauert hat, desto schwieriger wurde es. Christoph Dabrowski.

In den ersten 45 Minuten zeigten die Essener eine starke Leistung und waren drauf und dran in Führung zu gehen. Nach dem Pausentee spielte sich die SVE dann in einen Rausch und schnürte RWE in der eigenen Hälfte ein. "Das hat natürlich auch mit der Qualität des Gegners zu tun. Sie haben den Ball gut laufen lassen und viele kurze Pässe gespielt. Je länger das Spiel gedauert hat, desto schwieriger wurde es. Die Tore haben sie gut rausgespielt, trotzdem war es zu einfach", erklärte der RWE-Coach.

Derby gegen den MSV Duisburg

Bis zur nächsten Liga-Partie haben die Rot-Weissen mehr Vorbereitungszeit als üblich. Erst am 05. Februar (14 Uhr) ist der Aufsteiger wieder im Einsatz – dieses Spiel hat es dann aber in sich. Es steht das Derby gegen den MSV Duisburg auf dem Programm. Das Essener Stadion ist bereits ausverkauft.