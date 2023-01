MSV Duisburg: Neuzugang als Reaktion auf Girth-Verletzung? Das sagt Ziegner

Benjamin Girth fällt beim MSV Duisburg erneut aus. Die Verpflichtung eines neuen Stürmers ist aber nicht geplant, erklärt Trainer Torsten Ziegner.

Als wäre die 1:3-Niederlage gegen Waldhof Mannheim nicht schon ärgerlich genug für den MSV Duisburg gewesen, mussten die Zebras auch noch den Verlust von Benjamin Girth hinnehmen. Der Stürmer musste mit einer Wadenverletzung ausgewechselt werden - er wird zumindest die nächsten beiden Partien gegen den VfL Osnabrück und Rot-Weiss Essen verpassen.

"Das ist ein total bitterer Ausfall. Wir haben ja gesehen, dass er ein Faktor in unserem Spiel sein kann", sagte Trainer Torsten Ziegner in der Medienrunde vor dem Heimspiel gegen Osnabrück am Samstag (14 Uhr). In der Tat steht Girth bereits bei zwei Toren in vier Einsätzen für den MSV - mehr wurden es bislang nicht, da sich der 30-Jährige jeweils im auf seine Treffer folgenden Spiel verletzte.

Klar ist: Girth strahlt die Torgefahr aus, die Duisburg in dieser Saison an vielen Stellen vermissen ließ. "Aber wir haben auch Spiele ohne ihn gewonnen", meinte Ziegner, der zugleich klarstellte: "Wir haben ausreichend Jungs im Kader, die im Sturm spielen können. Daher planen wir nicht, noch jemanden dazu zu holen."

Wobei der 45-Jährige auch nicht gänzlich ausschließen wollte, dass sich noch etwas tut vor dem Transferschluss am 31. Januar. "Bevor das Fenster schließt, gibt es immer Trouble am Telefon. Vielleicht taucht noch jemand auf, den wir dazu nehmen, weil er uns sofort und perspektivisch weiterhelfen kann." Da der finanzielle Spielraum der Meidericher begrenzt ist, dürfte das jedoch schwierig werden.

Offener steht der Verein möglichen Abgängen gegenüber. Doch auch in dieser Hinsicht konnte Ziegner am Donnerstag nichts vermelden. Es sei aktuell "ziemlich ruhig", einzig die Personalie Gordon Wild ist weiterhin heiß.

Der Offensivmann spielt beim MSV keine Rolle mehr. Vor einigen Tagen hatte er versucht, sich als Probespieler bei Rot-Weiß Erfurt für eine Verpflichtung zu empfehlen. Ziegner: "Er ist weiterhin in Gesprächen. Ob sich da noch etwas tun wird, liegt aber vor allem am möglichen neuen Verein und an Gordon selbst."