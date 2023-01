"Das muss er sehen": Rafati kritisiert Schiri von RWE-Spiel wegen nicht gegebenem Elfmeter

Ein nicht-gegebener Elfmeter für Rot-Weiss Essen im Heimspiel gegen Halle erhitzte am Wochenende die Gemüter. Ex-Schiri Babak Rafati hat eine klare Meinung.

Rot-Weiss Essen ist mit einem 0:0 gegen den Halleschen FC ist in die Restserie der 3. Liga gestartet und hat somit seine Serie von ungeschlagenen Spielen weiterhin ausgebaut. Zudem ist die Elf von Trainer Christoph Dabrowski weiterhin sechs Punkte vom ersten Abstiegsrang entfernt. Dennoch gab es ein kleines Ärgernis: eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters.

RWE-Stürmer Ron Berlinski war vom Halle-Verteidiger Alexander Winkler getroffen worden und ging zu Boden. Schiedsrichter Frank Willenborg gab den Elfmeter allerdings nicht.

In seiner wöchentlichen Kolumne auf liga3-online bewertete nun Ex-Schiedsrichter Babak Rafati die Szene und kam zu einem klaren Urteil. „Bei einem Zweikampf im Strafraum trifft Winkler mit beiden Beinen Berlinski in dessen Füße und bringt ihn dadurch zu Fall. Dabei trifft er überhaupt nicht den Ball“, so Rafati. Dies sei ein klares Foulspiel, das einen Elfmeter nach sich ziehen müsse. „Eine Fehlentscheidung, weiterspielen zu lassen durch den Schiedsrichter, der eigentlich aus bester Position mit freier Sicht zum Geschehen das Vergehen erkennen müsste.“

Auch Berlinski selbst sprach hinterher im Interview bei „Magenta Sport“ von einer „absoluten Fehlentscheidung“: „Ich versuche mich auf den Beinen zu halten und falle nicht theatralisch, weil ich ein fairer Sportsmann bin. Das muss der Schiedsrichter doch sehen, dass mich der Verteidiger foult.“

Den Essenern bringt dies nun jedoch alles nichts mehr, der Fokus dürfte ohnehin längst wieder nach vorne gerichtet sein. Immerhin gehen sie mit einer Serie von acht ungeschlagenen Spielen in Folge ins nächste Auswärtsspiel nach Paderborn gegen den SC Verl. Vielleicht gibt es dann ja wieder etwas mehr Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen.

Die entsprechende Szene und alle weiteren der wenigen Höhepunkte sehen Sie in der Spielzusammenfassung bei Magenta Sport (Klick auf Zustimmen und Inhalt laden erforderlich).