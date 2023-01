Borussia Dortmund: Sommer-Zugang verlässt die U23 schon wieder

Vor dem Start der Drittliga-Restrunde hat sich Borussia Dortmund von einem U23-Spieler getrennt. Er kam erst im Sommer und wechselt fest ins Ausland.

Die lange Winterpause hat ein Ende, an diesem Sonntag startet die U23 von Borussia Dortmund in den Liga-Alltag. Zum Wiederbeginn steht das Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht SpVgg Bayreuth an (14 Uhr, RS-Liveticker).

Valentino Vermeulen wird bei dem Duell in Bayern nicht mit dabei sein. Der 21-jährige Rechtsverteidiger hat den BVB verlassen, nachdem er erst im Sommer nach Dortmund gekommen war. Vermeulen wechselt zum niederländischen Zweitligisten Willem II Tilburg. Dort hat er einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet.

In der Reserve der Borussia sollte Vermeulen eigentlich eine wichtige Rolle einnehmen. Doch er stand in der bisherigen Saison nicht ein einziges Mal im Spieltagskader von Trainer Christian Preußer.

Nun sucht Vermeulen seine Chance in seinem Heimatland. Er war im Sommer vom FC Eindhoven zum BVB gewechselt, kennt aber auch Willem II bereits. Hier spielte Vermeulen in der Jugend, ehe er 2017 nach Eindhoven wechselte.





"Ich bereue den großen Schritt nach Dortmund nicht. Als Sportler sollte man sich eine solche Gelegenheit nicht entgehen lassen. Aber es war nicht einfach für mich, vor allem nachdem kurz nach meiner Ankunft ein Managerwechsel stattfand", erklärte Vermeulen auf der Vereinshomepage der Tilburger.

Der Defensivspieler weiter: "Ich habe meine Konsequenzen gezogen, gemeinsam mit Dortmund eine Lösung gefunden und freue mich, jetzt für Willem II arbeiten zu können. Hier möchte ich wieder in einer vertrauten Umgebung spielen."

Beim BVB ist Vermeulen der erste Abgang des Winters. Mit Jayden Braaf könnte bald ein weiterer hinzukommen. Demgegenüber steht die Verpflichtung von Stürmer Cyrill Akono, der vom SC Verl ins Ruhrgebiet wechselte.