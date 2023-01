Nach Wunderlich: Viktoria Köln holt nächsten Spieler zurück

Viktoria Köln hat als Winterzugang einen weiteren Rückkehrer präsentiert: Nach Mike Wunderlich kehrt auch Michael Schultz zum Drittligisten zurück.

Viktoria Köln hat den nächsten Spieler zur „Schäl Sick“ zurückgeholt. Nachdem Mike Wunderlich bereits vor einigen Wochen wieder bei den Domstädtern unterschrieben hat, kehrt auch Michael Schultz zurück. Der Abwehrspieler kommt vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

„Ich habe gespürt, ich will zu diesem Verein, zu dieser Mannschaft, zu diesem Trainer“, erklärt Michael Schultz, nachdem die Verhandlungen zwischenzeitlich ins Stocken geraten waren und öffentlich bereits als gescheitert gewertet wurden. „Die Ambitionen von Viktoria Köln passen einfach zu mir. Deshalb habe ich auf Geld verzichtet, aber das habe ich aus voller Überzeugung getan. Ich bin den Verantwortlichen der Viktoria dankbar, dass sie sich so sehr und mit Nachdruck um mich bemüht haben. Jetzt freue ich mich auf einige alte und natürlich auch die neuen Mitspieler und kann es kaum erwarten, im Training loszulegen.“

Schultz hatte bereits in der Saison 20/21 bei Viktoria Köln gespielt, absolvierte in dieser Zeit 14 Spiele in der 3. Liga und konnte zusätzlich drei Tore erzielen.. Damals kam er auf Leihbasis. In der folgenden Saison feierte er mit den Niedersachsen den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dabei kam er insgesamt 35 Mal von Beginn an zum Einsatz. In der abgelaufenen Hinrunde kam Schultz nur noch auf neun Einsätze. Sein Vertrag in Braunschweig lief zum Saisonende aus.

„Wir freuen uns sehr darüber, mit Michael Schultz wieder ein bekanntes Gesicht hier in Höhenberg zu haben. Gefühlt haben wir uns um den Spieler wieder bemüht seit dem Tag im Jahr 2021, an dem er zurück nach Braunschweig sollte, als wir ihn damals ausgeliehen hatten“, sagt Kölns Trainer Olaf Janßen. „Wir waren in jeder Transferperiode in Gesprächen, weil er einfach ein super Charakter ist. Michael Schultz ist ein Spieler mit einer tollen Einstellung, der uns mit all seinen Skills auch nochmal ein Stück weit flexibler und besser macht. Wir sind einfach froh, dass Michael wieder da und Teil dieser Mannschaft ist. Wir sagen: Herzlich Willkommen!“