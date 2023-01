MSV Duisburg: Drei Ausfälle in Saarbrücken, Zittern um Bakalorz

Mit dem Gastspiel beim 1. FC Saarbrücken startet der MSV Duisburg in die Restrunde der 3. Liga. So sieht die Personalsituation bei den Zebras aus.

Beim MSV Duisburg tickt der Countdown: Am Samstag steht bei den Zebras das erste Pflichtspiel nach der zweimonatigen Winterpause an - und die Aufgabe hat es in sich: Das Team von Torsten Ziegner gastiert beim Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken (14 Uhr, RS-Liveticker). Um die 1200 Fans werden die Meidericher beim Wiederbeginn der 3. Liga unterstützen.

Über den Winter hat sich die personelle Lage beim MSV entspannt. Langzeitverletzte wie Benjamin Girth oder Rolf Feltscher sind wieder fit und Optionen für Samstag. Das gilt ebenso für alle Profis, die in den letzten Wochen mit Erkältungen und Infekten pausieren mussten, Definitiv ausfallen werden nur Marvin Ajani, [b]Alaa Bakir und Vincent Gembalies.

Zittern muss Coach Ziegner derweil um Marvin Bakalorz. Den Mittelfeld-Chef plagen Rückenprobleme. "Es wird ein Wettlauf mit der Zeit", sagt Ziegner. Bis einschließlich Mittwoch konnte der 33-Jährige nicht trainieren, auch wenn die Schmerzen laut Ziegner nachlassen. Ob Bakalorz am Freitag mit im Bus ins Saarland sitzen wird, soll bis Donnerstagabend in Rücksprache mit der medizinischen Abteilung entschieden werden.

Ist er nicht dabei, ständen Ziegner mehrere Alternativen bereit. Marlon Frey, Niclas Stierlin, Jonas Michelbrink oder Marvin Knoll sind Namen, über die der 45-Jährige je nach System nachdenken dürfte.

MSV Duisburg: Ajani und Bakir machen Fortschritte

Ajani laboriert an Knieproblemen. "Es ist schon deutlich besser geworden, aber er ist noch in der Reha", so Ziegner. Der Coach hofft, dass der Rechtsaußen in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen kann.

Ähnlich sei die Situation bei Bakir. Der Kreativspieler, der nach einem guten Saisonstart aufgrund eines Meniskusrisses weite Teile der Hinserie verpasste, befindet sich in den letzten Zügen seines Reha-Programms. Ab der kommenden Woche soll das Pensum gesteigert werden. "Dann müssen wir schauen, wie das Knie auf die Belastungen reagiert."