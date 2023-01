MSV Duisburg: Dreierpack von Bouhaddouz - Uerdingen chancenlos gegen den MSV

Am Donnerstag testet der MSV Duisburg seine Form unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den KFC Uerdingen. Nach 90 Minuten stand es 6:0

Für den MSV Duisburg stand am Donnerstag der vorletzte Test vor dem Restrunden-Auftakt in der 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken an (14. Januar).

Gegen den Niederrhein-Oberligisten KFC Uerdingen, der sein erstes Testspiel nach der Winterpause bestritt, setzte sich der Drittligist am Ende souverän mit 6:0 (4:0) durch.

Vor dem KFC-Match gab es für die Zebras in der bisherigen Vorbereitung einen 2:1-Sieg über Vitesse Arnheim, ein 1:1 gegen Fortuna Sittard und eine 2:3-Pleite gegen den VfL Oldenburg. Am kommenden Samstag steht noch ein Test gegen Zweitligist SC Paderborn an.

Gegen die Uerdinger zeigte der MSV, wie weit er in der Vorbereitung bereits ist. Schon nach einer halben Stunde stand es nach Treffern von Aziz Bouhaddouz, Benjamin Girth, Kolja Pusch und Marvin Ajani 4:0. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause.

MSV: Raeder (46. Braune) - Bitter, Fleckstein (46. Senger), Kölle (46. Feltscher), Kwadwo - Knoll (61. Jander), Michelbrink (46. Frey) - Ajani (46. Jander), Pusch (61. König), Bouhaddouz - Girth (46. Wild) Raeder (46. Braune) - Bitter, Fleckstein (46. Senger), Kölle (46. Feltscher), Kwadwo - Knoll (61. Jander), Michelbrink (46. Frey) - Ajani (46. Jander), Pusch (61. König), Bouhaddouz - Girth (46. Wild) KFC Uerdingen: Meißner (46. Kosfeld) - Weggen, Rau (61.Danh Do), Martina (70. Kavak), Yeboah (70. Baek), Funk (61. Riegert), Kenia (46. Mouadden), Evers (46. Talarski), Meißner, Weber (46. Atsina), Rizzo (46. Kretschmer) Tore: 1:0 Bouhaddouz (3.), 2:0 Girth (11.), 3:0 Pusch (18.), 4:0 Ajani (30.), 5:0 Bouhaddouz (77.), 6:0 Bouhaddouz (82.) Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz

In der wechselten beide Trainermunter durch. Anschließend ging der Spielfluss beim MSV etwas verloren. 13 Minuten vor dem Ende durfte dann Bouhaddouz, der sich für die Rückrunde sehr viel vorgenommen hat, zum zweiten Mal jubeln. Und der Angreifer war es auch, der mit seinem dritten Treffer den 6:0-Endstand markierte.