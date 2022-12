Fußball-Drittligist SC Verl hat den Vertrag eines Leistungsträgers verlängern können. Vinko Sapina unterschreibt für weitere zwei Jahre.

Vinko Sapina hat seinen Vertrag beim SC Verl vorzeitig bis Sommer 2025 verlängert. Das gab der Tabellenzwölfte der 3. Liga am Freitag bekannt. Der bisherige Vertrag des Kroaten, der 2021 vom SSV Ulm zu den Ostwestfalen wechselte, wäre nach der Saison 2022/2023 ausgelaufen.

„Vinko ist seit seinem Wechsel zu uns zu einem der Gesichter unserer Mannschaft geworden. Er hat hier eine beeindruckende Entwicklung genommen, ist ein Eckpfeiler unserer Defensive und gleichzeitig Antreiber für die Offensive. Wir sind sehr froh darüber, mit einem weiteren Schlüsselspieler verlängert zu haben", erklärte Sebastian Lange, Sportlicher Leiter des SC Verl.





Sapina wurde beim VfB Stuttgart und dem SSV Ulm ausgebildet und spielte 2014 bis 2016 zwei Spielzeiten beim FC Memmingen in der Regionalliga Bayern. Zur Saison 2016/2017 folgte die Rückkehr zu seinem Heimatklub SSV Ulm, wo der defensive Mittelfeldspieler insgesamt 106 Partien in der Regionalliga Südwest absolvierte. 2021 glückte in Verl der Sprung in die 3. Liga. Für den Sport Club hat er hier bereits 43 Spiele bestritten, dabei gelangen ihm drei Tore und fünf Vorlagen.