3. Liga: 12 Treffer in 19 Spielen - holt Osnabrück diesen Torjäger?

Der VfL Osnabrück kann mit dem Verlauf der 3. Liga-Saison 2022/2023 nicht zufrieden sein. Der Klub zieht nun Winter-Verstärkungen in Erwägung.

Eigentlich wollte der VfL Osnabrück vor der Saison oben mitmischen. Doch nach 17 Begegnungen können die Niedersachsen nicht zufrieden sein.

Gerade einmal 22 Punkte konnte die Mannschaft von Tobias Schweinsteiger, der frühzeitig für den zu Arminia Bielefeld abgewanderten Daniel Scherning übernahm, holen. Kein Wunder, dass zum Winter hin Verstärkungen durchaus ein Thema sind.

Wie die "NOZ" berichtet, haben die Osnabrücker nun Christopher Schepp ins Visier genommen.

Der 22-jährige Stürmer knipst aktuell in der Regionalliga Nord sehr ordentlich. In 19 Einsätzen konnte er für Blau-Weiß Lohne zwölfmal ins Schwarze treffen. Zuletzt spielte der VfL gegen Lohne und konnte sich ein Bild von Schepp machen. Das Testspiel gewann der Drittligist gegen den Viertligisten mit 2:0.

Jannik Zahmel (19), der bisher in Osnabrück nur zu einem Sechs-Minuten-Kurzeinsatz gekommen ist, ist derweil laut "NOZ" bei Blau-Weiß Lohne als Neuzugang im Gespräch.

Doch nach RevierSport-Informationen hat nicht nur Osnabrück ein Interesse an Schepp. Der 1,92 Meter große Angreifer soll auch bei Eintracht Braunschweig auf der Wunschliste stehen. Bleibt abzuwarten, ob der Offensivmann, der neben seinen in dieser Saison zwölf geschossenen Buden auch vier Treffer vorlegte, schon im Winter Lohne verlässt. Aktuell wäre für ihn wohl eine Ablösesumme von 50.000 bis 100.000 Euro fällig. Ab dem 1. Juli 2023 wäre Schepp dann ablösefrei zu haben.

Schepp steht seit Juli 2019 in Lohne unter Vertrag. Seine Pflichtspiel-Torbilanz für die Norddeutschen liest sich außerordentlich gut: 62 Einsätze, 40 Tore, 11 Vorlagen! Das ist sowohl in Osnabrück als in Braunschweig registriert worden.